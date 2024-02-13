Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında evinde Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı ve dar alanda turnuva maçıyla tamamlandı. Maç hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü evinde Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Koordinasyon çalışmasının ardından idman, dar alanda turnuva maçıyla tamamlandı.
Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.