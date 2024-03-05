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Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise pas ve çift kale maç yaptı. Antrenman öncesinde futbolcuların doğum günleri kutlandı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas ve çift kale maç yaptı.

Antrenman öncesinde futbolcular Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz'ün doğum günü kutlandı.

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Sivasspor Futbol Spor Güncel Haberler

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