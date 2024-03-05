Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas ve çift kale maç yaptı.

Antrenman öncesinde futbolcular Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz'ün doğum günü kutlandı.

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA