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Corendon Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonunda taraftarlar takıma destek verdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Taraftar grubu temsilcileri antrenman sonunda takıma muz ve tatlı ikram ederek yarın oynanacak maçta başarılar diledi.

Alanyaspor, yarın saat 16.00'da sahasında Pendikspor'u konuk edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Cengiz Aydoğan Fatih Tekke Pendikspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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