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Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı

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Uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyan sarı-lacivertlilerin efsane ismi Volkan Demirel, yıllar sonra çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu. Takımda antrenör olarak görev yaptığı süreçte transfer için birçok oyuncu izlediğini söyleyen Demirel, "Malang Sarr hakkında rapor hazırladım. O zaman Comolli, her şeyi çok bilen sportif direktörümüzün yanına gittim ve alalım dedim. Bana 'Ben varken bu kulübe giremez.' dedi. Çok üzülmüştüm. Oyuncu Chelsea gördü daha sonra" dedi.

Hatay spor'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerini bir kenara bırakan ve spor yorumculuğu yapmaya başlayan Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, aktif futbol kariyerine son verdikten sonra sarı-lacivertli takımda antrenör olarak görev yaptığı döneme ilişkin çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu.

COMOLLI, MALANG SARR TRANSFERİNİ ENGELLEMİŞ

Asist Analiz Youtube kanalında konuşan Demirel, sarı-lacivertliler için oyuncu izlediğini söyleyerek "Malang Sarr hakkında rapor hazırladım. O zaman Comolli, her şeyi çok bilen sportif direktörümüzün yanına gittim ve alalım dedim. Bana 'Ben varken bu kulübe giremez' dedi. Çok üzülmüştüm. Oyuncu Chelsea gördü daha sonra" ifadelerini kullandı.

Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı

GÖZTEPE MAÇI VE ALİ KOÇ SÖZLERİ

Göztepe- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara da değinen Volkan Demirel, " Ali Koç'un oraya gitmemesi gerekiyordu. Birinin, 'Dur başkan ben giderim' demesi lazımdı. Giderken kimse fark etmiyor, dönüşte oraya gittiğiniz görülünce de ister istemez taraftar bu. Parasını biriktirmiştir, harçlığından kesmiştir, babasından para almıştır, ben de yaptım bunları. Fenerbahçe maçına gitmek için okul da kırdım, babamın cebinden harçlık da aldım. Taraftar her zaman haklıdır. Taraftar ister, küfreder, bağırır, atar. Yapılması gerekiyor mu? Hayır, ama bu ortama girildiği zaman, o stadyumda bunlar oluyor, her yerde oluyor" dedi.

Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı

MALANG SAAR KİMDİR?

Futbola doğduğu şehrin takımında başlayan Sarr, Nice'e 6 yaşındayken katıldı. Takımıyla ilk profesyonel maçına 14 Ağustos 2016'da çıkan Sarr, henüz 17 yaşında takımıyla ilk golünü attı. 2019-20 sezonu sonunda sözleşmesi biten Sarr, 15 yıldır bünyesinde bulunduğu kulübü Nice'ten ayrıldı ve Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea, oyuncuyu 20220-2021 sezonunda Porto'ya kiralandı. Porto'dan döndükten sonra 2021-2022 sezonunu Chelsea'de, 2022-2023 sezonunu ise kiralık olarak Monaco'da geçirdi. İngiliz ekibinde geçen sezon hiç forma şansı bulamayan Sarr, bu yaz ise bedelsiz olarak Lens'e transfer oldu.

Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Emir önder:

dunya yildizi ama hic forma giyemiyo enteresan

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Tarik Sahin:

Fos çıkan oyuncu tavsiyelerini de söylesen iyi olurdu

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