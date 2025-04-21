Çocuk Atletizmi Projesi tanıtıldı

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen 'Çocuk Atletizmi Projesi' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ataköy Atletizm Salonu'ndaki basın lansmanına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çocuk sporcular katıldı.

Çocuk Atletizmi tanıtım programının açılış konuşmasını 11 yaşındaki Aras Akbilgiç yaptı. Aras Akbilgiç, oldukça anlamlı bir haftada bir araya geldiklerinin altını çizerek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan haftasında, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından uygulanan Çocuk Atletizmi etkinliğinin tanıtımında sizlerin karşısında olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin kuruluşunda duyulan bu güven ve mesajla 100 yılı geride bırakan günümüz Türkiye'sinin geleceğe bakışı bir perspektifte birleşiyor; Çocuk. Bizlere verilen değerin bir örneği olan Çocuk Atletizminin bir parçası olmak büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.

Akranlarını atletizme davet eden minik sporcu, "Henüz yaşantılarımızın ilk metrelerindeyiz. Hayat maratonumuzda önümüze çıkabilecek engelleri aşmada sporun gücüne inanıyoruz. Bu gücü bizlere gösteren ve Çocuk Atletizmi programını hayata geçiren Türkiye Atletizm Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Çocuk Atletizmi sayesinde çocukların özgüveni, disiplin anlayışı ve sosyal ilişkileri güçlenir. Kuralların esnetildiği, rekabetten çok katılımın ön planda tutulduğu, takım çalışmasının ve paylaşımın desteklendiği Çocuk Atletizmine 4-12 yaş arasındaki tüm akranlarımı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK ATLETİZMİ PROGRAMI TÜRK ATLETİZMİNİN GELECEĞİNE DE YÖN VERECEK'

Programın atletizmin geleceğine yön vereceğini umut eden Aras Akbilgiç sözlerini, "Çocuk Atletizmi programı Türk atletizminin geleceğine de yön verecek. Bu programla atletizme adım atan arkadaşlarım yarınlarda başarılarıyla milyonları gururlandıracak. Bu değerli programla bizleri destekleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımız Dr. Ahmet Karadağ ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" ifadeleriyle tamamladı.

AHMET KARADAĞ: ÇOCUK ATLETİZMİ, SPOR DÜNYASINDAKİ EN BÜYÜK ALTYAPI GELİŞİM PROGRAMLARINDAN BİRİDİR

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, çocukların geleceğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Ülkemizin ve atletizmin geleceğine verdiğimiz değerin bir göstergesi olan Çocuk Atletizmi Programımızın tanıtım etkinliğine hoş geldiniz. Çocuk Atletizmi, 4-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlanmış, onların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen programıdır. Çocuk Atletizmi, spor dünyasındaki en büyük altyapı gelişim programlarından biridir. Çocuklar ve gençler için Atletizme yeni ve modern bir bakış sunar" dedi.

Başkan Karadağ, çocuk atletizmi projesini büyütmeye kararlı olduklarını belirterek, "2014 yıllarında temeli atılan, 2021 yılında yapılandırılan bu programı Federasyonumuzun yeni döneminde büyüterek sürdürüyoruz. Programımızın tanıtımını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan'ın yer aldığı haftada yapmayı uygun gördük.100 yılı geride bırakan ülkemiz ve federasyonumuzun yegane geleceği çocuklarımızdır. Çocuklarımız bizim için bugünlerde tohum, yakın gelecekte fidan ve nihayetinde ormanlarımız olarak bizleri saracak.

Onlara yapılan her bir yatırım, gösterilen değer çok ama çok anlamlı. 4 yaşından itibaren çocuklarımızın katıldığı bu programda miniklerimizin her daim ellerinden tutacağımızın sözünü veriyoruz" şeklinde konuştu.

Programın geleceğin yıldızlarına kapıları açtığının altını çizen Başkan Karadağ, "Çocuklarımıza olan sorumluluğumuzun farkındayız. Bu anlamda öncü federasyonlardan olmanın gururunu da yaşıyoruz. Bu altyapı destek programının geleceğin yıldızlarına kapılar açacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

NAGEHAN KARADERE: 14 YILDIR KIRILMAYAN REKORUM VAR

Çok küçük yaşlarda pistlerle yarışan ve 14 yıldır kırılmayan bir rekora imza atan Nagehan Karadere, "Burada gözlerimi açtım diyebilirim ve şu anda çocukların yanında olmak ve onların spora olan ilgisini artırabilmek için elimden geldiğince kendim kızım başta olmak üzere her çocuğa destek olmaya çalışıyorum. Spora hayat mücadelesini kazanmak için yeltendim. Çünkü başka bir seçeneğim yoktu. Çok küçük yaşta hayallerimin peşinden koştum ancak hiç bu kadar büyük hayaller kurmamıştım. Hayallerimin çok ötesinde şeyleri spor sayesinde yaşadım. 14 yıldır kırılmayan bir rekorum var. O dönemin imkansızlıklarıyla o başarıları elde etmek çok zordu. Federasyon başkanımız Ahmet Karadağ'ın bana çok desteği oldu" ifadelerini kullandı.

NECATİ ER: GENÇLERE ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR

Gençlere örnek olmanın ülkenin yararına olacağının altını çizen Üçadım Atlama Türkiye Rekortmeni Necati Er, "Gençlere örnek olmamız gerekiyor. Ben çok küçük yaşlarda başladığım için yaklaşımım çok farklı. Ben geleceğimizin temellerinin çok güçlü olmasını istiyorum. Bunu da sporla başarabileceğimize inanıyorum. Buraya getirdiğimiz küçük yaştaki çocukları daha iyi eğitim daha güzel yetiştirirsek bu ülkemiz için çok faydalı olur" dedi.