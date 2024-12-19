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Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı

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Cinsel ilişki iddialarıyla gündeme gelen kadın hakem Elif Karaaslan, sosyal medya hesabından Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran bir pozisyonu paylaştı. Paylaştığı videoya ''Hakem auta çıkan topun izdüşümlerini inceliyor.'' yorumunu ekleyen Karaarslan'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta bordo-mavililerin Ozan Tufan ile bulduğu golde topun dışarıdan çevrilip çevrilmediği tüm futbol gündemini meşgul ederken 'iz düşümü' konusu tartışmalarda kendine yer edinmişti. Hakem Elif Karaarslan, sosyal medya hesabından yaşananlara dair bir paylaşımda bulundu.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem yine rahat durmadı

UYGULAMALI ANLATTI

Karaarslan, yaptığı paylaşım ile yine dikkatleri üzerine çekti. Karaarslan paylaştığı videoya "Hakem auta çıkan topun izdüşümlerini inceliyor" notunu düştü. Karaaslan sosyal medya hesabından Galatasaray-Trabzonspor maçında topun çıkıp çıkmadığıyla ilgili bir video paylaştı.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem yine rahat durmadı

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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