Çin'deki Dünya Şampiyonası'na 13 halterci katılacak, madalya ve kota hedeflenecek

Türk halterinde 2025 ve 2026 yıllarında Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazanılan madalyalar, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsü umutlarını artırdı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 27 Ekim-8 Kasım tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek Büyükler Dünya Halter Şampiyonası öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana altyapıya önem verdiklerini vurgulayan Ünlü, yıldızlar, gençler, 23 yaş altı ve büyükler kategorisinde kazanılan madalyaların bu çalışmaların karşılığını ortaya koyduğunu ifade ederek "2025 Dünya Şampiyonası'nda, 15 yıl sonra toplamda dünya rekoru kırarak şampiyon sporcumuz Muhammed Furkan Özbek oldu. Muhammed Furkan, 15 yıl sonra erkekler halterinde toplam derecede ilk büyükler dünya şampiyonluğunu getirdi. Ardından Yusuf Fehmi Genç de çok güzel madalyalar aldı." diye konuştu.

Milli haltercilerin son iki yılda büyükler kategorisinde önemli sonuçlar elde ettiğini aktaran Ünlü, şöyle konuştu:

"2025 Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz toplam 5 madalya kazandık. 2025 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ise 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalya aldık. 2026 Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda 4 altın, 3 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandık. Yeni geldiğimiz 2026 Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ise 19 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 40 madalya aldık. Göreve geldiğimizden bugüne teknik ekiple beraber yaptığımız planların, çalışmaların neticesinde aldığımız madalya sayılarına baktığımız zaman gerçekten doğru yolda olduğumuzu gördük."

Çin'deki dünya şampiyonasında 13 sporcu mücadele edecek

Çin'de düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'na 6'sı kadın olmak üzere 13 sporcu ile katılacaklarını dile getiren Ünlü, organizasyonda hem madalya hem de olimpiyat kotası için puan hedeflediklerini söyledi.

Ünlü, Avrupa ve dünya şampiyonalarının 2028 Los Angeles'a katılım sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek "Dünya sıralamasında ilk 8'in içine giren sporcular olimpiyatlarda yarışma hakkı elde edecek. Şu an dünyada ilk 8 için avantajlı Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman gibi sporcularımız var. Kadınlarda da Cansel Özkan, Nuray Güngör, Aysel Özkan ve Tuana Süren'den umutluyuz. Muhammed Furkan ve Yusuf Fehmi ile dünya şampiyonluğuna yakınız. Kaan Kahriman'ın koparması çok iyi. O da her geçen gün gelişiyor ve çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Çin'deki şampiyonanın kota sürecinin ilk periyodunda yer aldığını hatırlatan Ünlü, bütün sporcuların 2028 Olimpiyatları kotası için 2027 Ocak ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na da katılmak zorunda olduklarını bildirdi.

Olimpiyat kotası sürecinin uzun ve zorlu olduğuna dikkati çeken Ünlü, Çin'deki şampiyonaya götürülen 13 sporcunun tamamının olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedeflediğini söyledi.

Ünlü, kota sürecinin 2028'de Avrupa şampiyonalarının tamamlanmasının ardından kesinleşeceği bilgisini de verdi.

2027 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak

Türkiye'nin 2027 Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasının kesinleştiği bilgisini de paylaşan Ünlü, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız gerekli desteği sağladı. 2027 Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nı Antalya'da 11-18 Nisan 2027 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bu karar kesinleşti." şeklinde konuştu.

Şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesinin milli sporcular açısından avantaj sağlayacağını vurgulayan Ünlü, "Sporcularımızın en üst düzeyde performans göstermeleri için fizyoterapistlerimiz, masörümüz, sağlık kurulumuz, federasyon yönetimimiz ve teknik ekibimiz hep birlikte çalışıyoruz. Süreci sağlıklı şekilde tamamlamaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2028 Olimpiyatları'nda madalyaya çok yakınız"

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanabileceklerine inançlarının yüksek olduğunu dile getiren Ünlü, sporcuların mevcut derecelerinin umut vadettiğini belirterek "2028 Olimpiyatları'nda madalyaya çok yakınız. Çok ciddi bir sıkıntı yaşamazsak Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç'in dereceleri bizim kürsü için yolumuzu gösteriyor." dedi.

Müsabaka gününün koşullarının sonucu etkileyebileceğini de kaydeden Ünlü, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da Muhammed Furkan ile madalyaya çok yaklaştıklarını kaydederek "Oraya çok güzel hazırlanmıştı. Antrenmanda yaptığı dereceleri yapsa olimpiyat şampiyonu olacaktı. Temennimiz bu sefer 2028'de şampiyon olması." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA