CHP'den Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili açıklama: Türkiye bir provokasyonla karşı karşıya

TFF 2. Lig'de dün oynanan Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında yaşanan olaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Türkiye'nin bir provokasyon ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Hükümet istifa" sloganı atan taraftarlar için 6222'den işlem başlatanların, bu olaylar için alacağı kararları takip edeceklerini söyledi.

TFF 2. Lig'de dün oynanan Bursaspor-Amed spor karşılaşması büyük bir gerilime sahne olurken, maç öncesinde başlayan kavga ve tartışmalar maç boyunca devam etti. Stadyumda açılan Beyaz Toros ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları ise büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

KAMU GÖREVLİLERİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve siyasetçinin paylaşımları sonrası konuya ilişkin bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pankartın stada sokulmasına göz yuman kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırıldığını duyururken, karşılaşmanın ardından CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'tan da önemli bir açıklama geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut ile birlikte.

"SPOR TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK"

Müsabakada yaşananların spor tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Nuhut, "'Hükümet istifa' sloganları için 6222 sayılı kanundan işlem yapan otoritenin, şiddet ve ayrıştırıcı eylem düzenleyen gruplara yönelik takınacakları tutumun takipçisi olacağız" dedi.

"AÇILAN PANKARTLAR FAIR-PLAY RUHUNU YARALADI"

Tribünlere açılan suçluların fotoğrafları ile geçmişteki karanlık bir dönemi işaret eden 'Beyaz Toros' pankartının sporun fair-play ruhunu yaralamanın ötesine geçtiğini belirten Nuhut, Amedsporlu futbolculara maç boyu atılan yabancı maddelerle, tribünde konuk takım seyircisi olduğu tahmin edilen bir taraftarın linç edilmek istenmesinin de yüz kızartıcı davranışlar olduğunu vurguladı.

"PROVOKASYON İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut, "Ligin ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maçta yaşananların ışığında Bursa'daki rövanşın gergin geçeceği herkesçe biliniyordu. Maçtan bir gece önce konuk ekibin kamp yaptığı otel önünde başlayan gerginlik, Amedspor takımı stada geldiğinde kontrolden çıktı. Hem İçişleri Bakanlığı, hem Bursa Valiliği hem de TFF, eğer bu maça gereken hassasiyeti gösterseydi bu olaylar yaşanmayabilirdi. Bursaspor ve Amedspor arasında oynan maçta atılan ırkçı sloganlar da, Türkiye'nin nasıl bir provakasyon ile karşı karşıya olduğunun en belirgin kanıtı olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

"TFF'NİN BASİRETSİZLİĞİ"

Geçen yıllarda tribünlere, Mustafa Kemal Atatürk'ün adının bulunduğu pankartları almayanların, Bursa'daki maçta adı karanlık cinayetlere karışan kişilerin posterlerinin girişine engel olamadığını hatırlatan Nuhut, "Maçın güvenlik amirinin provokasyon içeren pankartlar için stat güvenliğini uyarması gerekiyordu. Yine arasında bıçak, taş gibi materyallerin bulunduğu yabancı maddelerin stada nasıl girdiği, sokulduğu soru işaretidir. Sahaya atılan bu maddeler, Amedsporlu futbolcuların can güvenliğini riske atmıştır. Bu maçın normal seyrinde tamamlanması ise hakemlik ve gözlemcilik kusuru olmaktan çıkıp TFF'nin basiretsizliğinden başka bir şey değildir." dedi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Açıklamada, Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden yükselen ve herhangi şiddet eylemi içermeyen "hükümet istifa" sloganları için 6222 sayılı kanundan işlem yapan otoritenin şiddet ve ayrıştırıcı eylem düzenleyen gruplara yönelik takınacakları tutumun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. Nuhut, "Yaşanan olaylar sebebiyle Amedsporlu sporcular, teknik heyet ve taraftarlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.