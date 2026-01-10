Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu: 'Gelişim iyi bir karar'

TRABZONSPOR'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, "Transfer sürecinde menajerime bıraktım her şeyi, ben sadece futbola odaklandım. Trabzonspor'a gelişimin iyi ve doğru bir karar olduğunu görebiliyorum dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Chibuike, "Sözlerime başlamadan önce Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlarım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla, hocalarımla ve buradaki herkesle tanışmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Transfer tercihine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Chibuike, "Trabzonspor sevdiğim takımlardan bir tanesi. Türkiye de takip ettiğim liglerden bir tanesiydi. Trabzonspor bana geleceğim adına, önemli hedefler adına o kapıları açabilecek bir kulüp. Trabzonspor'u bu yüzden tercih ettim" dedi.

'AGRESİF BİR OYUNCUYUM'

Kendisini saha içi ve saha dışında tanımlayan Chibuike Nwaiwu, "Yardım etmeyi seven bir insanım. Ülkemdeki insanlara yardım etmeyi seviyorum ve yardım etmek de istiyorum çünkü ülkemde yaşanan durumu biliyorum. Dolayısıyla edebileceğim kadar yardım etmeye çalışıyorum. Agresif bir oyuncuyum. Çok fazla risk almadan takımım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Burada da bu profili çizeceğim" diye konuştu.

Takım arkadaşı Arseniy Batagov'un çok kaliteli bir oyuncu olduğunu dile getiren Nwaiwu, "Batagov çok iyi bir oyuncu. Zaten potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Çok kaliteli ve iyi bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Chibuike Nwaiwu, ligdeki forvetlere dair bir soruya "Ligde sizin de bahsettiğiniz gibi çok iyi forvet oyuncuları var. Bana düşen şey en iyi şekilde odaklanmak ve hocamızın benden taleplerini yerine getirmek. Gerisini Tanrı'ya bırakıyorum" yanıtını verdi.

'ONUACHU'YU BİR AĞABEY GİBİ GÖRÜYORUM'

Paul Onuachu ve Anthony Nwakaeme ile ilgili de açıklamalarda bulunan Chibuike Nwaiwu, "Paul Onuachu'yu bir ağabey gibi görüyorum. Gelmeden önce kendisiyle bir sohbetim oldu. Kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler söyledi. Dolayısıyla gelişimde onun da etkisi var, o açıdan kendisine teşekkür ederim. Anthony Nwakaeme ile burada tanıştık. Geldiğim ilk andan itibaren bana sevgisini ve kibarlığını gösterdi. Onunla tanışmaktan ve burada beraber olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

'GELİŞİM İYİ BİR KARAR'

Chibuike Nwaiwu "Öncelikle Trabzonspor'a gelişim benim adıma iyi ve önemli bir adım oldu. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Transfer sürecinde menajerime bıraktım her şeyi, ben sadece futbola odaklandım. Trabzonspor'a gelişimin iyi ve doğru bir karar olduğunu görebiliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.