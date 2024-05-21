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Chelsea, Teknik Direktör Mauricio Pochettino ile Yollarını Ayırdı

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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Pochettino'nun yönetimindeki Chelsea, inişli çıkışlı bir performans sergiledi ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı.

Chelsea Kulübü, 52 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kariyerinde Espanyol, Southampton, Tottenham ve Paris Saint-Germain'de görev yapan Pochettino, bu sezon başında Chelsea'nin başına geçti.

Pochettino yönetimindeki Chelsea, bu sezon yüksek bonservis bedelleriyle yapılan transferlere rağmen inişli çıkışlı performans sergiledi.

Bu sezon İngiltere Lig Kupası'nda final, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı final oynayan Chelsea, son 5 maçını kazandığı Premier Lig'i ise 63 puanla 6. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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