Chelsea, Cole Palmer ile 7+1 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Cole Palmer ile 7+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer sonrası Palmer, Chelsea'ye imza attığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Cole Palmer ile 7+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz temsilcisi Chelsea, kadrosuna genç bir ismi dahil etti. Chelsea bu kapsamda 21 yaşındaki futbolcu Cole Palmer'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile 7+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Manchester City'den transfer edilen genç futbolcu transferi sonrası açıklamalarda bulundu. Chelsea'ye imza attığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Palmer, yeteneklerini sergilemek için çok çalışacağını ifade etti. - İSTANBUL