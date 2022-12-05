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Çeyrek finale çıkanı penaltılar belirledi! Japonya'nın rüyası sona erdi

Spor Haberleri

Çeyrek finale çıkanı penaltılar belirledi! Japonya'nın rüyası sona erdi

Almanya ve İspanya'nın olduğu gruptan lider çıkan Japonya, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Hırvatistan, Japonya'yı penaltılarda eledi.

2022 Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan- Japonya eşleşmesinden çeyrek finale yükselen taraf Hırvatistan oldu. Japonya'nın rüyası penaltılarla sona erdi.

UZATMALARA GİTTİ

Karşılaşmada 90 dakikalık bölüm 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçta ilk golü Japonya'da Maeda attı. Maeda'nın golü 43'te geldi. Hırvatistan, 55'te Perisic'le cevap verdi. 90 dakikada eşitlik bozulmayınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da sonuç değişmedi.

Çeyrek finali penaltılar belirledi! Japonya'nın rüyası sona erdi

PENALTILARDA SONUÇ: 3-1

Hırvatistan, penaltı atışlarında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Japonya 3 penaltı, Hırvatistan 1 penaltı kaçırdı. Böylece Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Hırvatistan Japonya Spor Haberler

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