Çeyrek finale çıkanı penaltılar belirledi! Japonya'nın rüyası sona erdi
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Almanya ve İspanya'nın olduğu gruptan lider çıkan Japonya, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Hırvatistan, Japonya'yı penaltılarda eledi.
2022 Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan- Japonya eşleşmesinden çeyrek finale yükselen taraf Hırvatistan oldu. Japonya'nın rüyası penaltılarla sona erdi.
UZATMALARA GİTTİ
Karşılaşmada 90 dakikalık bölüm 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçta ilk golü Japonya'da Maeda attı. Maeda'nın golü 43'te geldi. Hırvatistan, 55'te Perisic'le cevap verdi. 90 dakikada eşitlik bozulmayınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da sonuç değişmedi.
PENALTILARDA SONUÇ: 3-1
Hırvatistan, penaltı atışlarında Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Japonya 3 penaltı, Hırvatistan 1 penaltı kaçırdı. Böylece Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.