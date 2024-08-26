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Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

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Çek jimnastikçi Natalie Stichova (23), Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Ülkesinde tanınmış bir sporcu olan Natalie, sosyal medyada aktifti. Bu olay, sosyal medya için tehlikeli fotoğraf çekme eğiliminin risklerini vurguluyor. Kulübü Sokol Pribram Spor Jimnastiği, anısına saygı için spor salonlarında mum yakılacağını duyurdu. Kaza, sosyal medya paylaşımları uğruna risk almanın tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

23 yaşındaki Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'nın Bavyera bölgesindeki ünlü Neuschwanstein Şatosu yakınlarında selfie çekerken yaşamını yitirdi. 15 Ağustos'ta meydana gelen kazada Stichova, Tegelberg Dağı'nda yaklaşık 80 metre yükseklikten düştü.

Arkadaşlarının anlattığına göre, Natalie şatonun önünde mükemmel bir Instagram fotoğrafı çekmeye çalışırken dağın kenarına fazla yaklaşmış ve dengesini kaybetmişti. Kaza sırasında yanında iki arkadaşı ve erkek arkadaşı David bulunuyordu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Natalie, altı gün süren yaşam mücadelesini 21 Ağustos'ta kaybetti. Ailesi, geri döndürülemez beyin hasarı nedeniyle yaşam desteğini çekme kararı aldı.

Natalie, ülkesinde tanınmış bir spor yıldızıydı ve sosyal medyada aktif bir kullanıcıydı. Sık sık dağ zirvelerinde çektiği fotoğrafları paylaşıyordu. Yakın zamanda genç sporcuları eğitmeye de başlamıştı.

Kulübü Sokol Pribram Spor Jimnastiği, Natalie'yi "etrafına gülümsemeler saçan biri" olarak andı ve anısına saygı göstermek için spor salonlarında mum yakılabileceğini duyurdu.

Bu üzücü olay, sosyal medya için tehlikeli fotoğraflar çekme eğiliminin ciddi risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Benzer bir trajedi yakın zamanda Myanmar'da da yaşanmış, genç bir kız şelale zirvesinde TikTok takipçileri için selfie çekerken hayatını kaybetmişti.

Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Çek Cumhuriyeti Sosyal Medya Almanya Almanya 3-sayfa Dünya Spor 3.Sayfa Teknoloji Yaşam Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Üveys Uyanık:

kimi meraktan kimi zevkten kimide dertten gider

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