Çebi: Oyuncularımızın birçoğuyla ve Şenol Güneş hocamızla yola devam edeceğiz

"Lig devam ederken arkanıza aldığınız rüzgarla rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavırlarla bu şekilde konuşursanız o zaman ofsaytımsıların arkasına penaltımsılar gelir ve şampiyonumsu olursunuz""Erden Timur'un evrakları ya da duyduklarını açıklayacağını ifade ettiğini kamuoyu unutmadı.

"Lig devam ederken arkanıza aldığınız rüzgarla rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavırlarla bu şekilde konuşursanız o zaman ofsaytımsıların arkasına penaltımsılar gelir ve şampiyonumsu olursunuz"

" Erden Timur'un evrakları ya da duyduklarını açıklayacağını ifade ettiğini kamuoyu unutmadı. Bekliyoruz"

Ali DANAŞ - İSTANBUL,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geride kalan sezonu değerlendirirken, kulübün gündemiyle ilgili konularda da açıklamalarda bulundu.

"Dün oynanan maçlarla 2022-23 sezonunu tamamladık. İyi günler, kötü günler, bizim hatalarımız, karşı tarafın hataları gibi birçok şeyi yaşadık. Kamuoyu ve medya yaşananları değerlendirdi.

Yeni sezon için hazırlıklarımızı tamamladık. Oyuncularımızın birçoğuyla ve Şenol Güneş hocamızla yola devam edeceğiz. Birkaç takviye yapacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı spor kamuoyuna ve camiamıza beyan etmek istiyorum. Görevimize devam edeceğiz.

Camialar birlik ve beraberlik içinde olduklarında güçlüdürler. Bu sezon camiamız içinde bir seçim atmosferi yaratılmıştır. Nedenini hala anlamış değilim. Bunu yapanlar Beşiktaş'ı seviyorlarsa yaptıklarının doğru olmadığını bilmeliler. Sadece profesyonelleri tebrik etmek, hocaları ve oyuncuları tebrik etmek, yönetimi yok saymak, ikilik yaratmanın ilk adımıdır. Bu işler ekip işidir. Ekip üyelerini ayırmak doğru değildir. Herkese teşekkür etmekte beis yoktur. Bu seçim atmosferi, başarısızlık üzerine kurgulanmış ise yanlıştır. Gerçek Beşiktaşlılar kötü gidişte el ele tutuşmayı ve bazı şeyleri görmeyi bilmelidir.

Geride kalan sezon için oldukça iyi bir takım yaptığımızı söyleyebilirim. Sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Dünkü maçtaki puan kaybının ana nedeninin sakatlıklar olduğunu ifade etmek istiyorum. Ghezzal'ı bu sezon sakatlık nedeniyle kullanamadık. Mert Günok'tan sezonun başında faydalanamadık. Josef de Souza, değerli bir oyuncumuzdu, onun da sakatlığı üstüne eklendi. Beklenmedik sakatlıklar, bizi istediğimizin dışında bir noktaya taşıdı. Sakatlıklara tedbir alındı ama yaşanan sakatlıklar doğal sakatlıklardı. Gelecek sezon bunların olmayacağını ümit ediyorum.

Gereken kadroyu kurup Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birlik ve beraberlik istiyorum. Seçim vakti geldiğinde herkes muhalefet olarak çalışabilir. Eleştirmek başka bir şey, seçim varmış gibi kapı kapı dolaşmak başka bir şey. Yapılanlar Beşiktaş için doğru değil. Teşekkür ederken herkese teşekkür etmek lazım. Tüm oyuncularıma, tüm teknik ekibimize ve profesyonellerimize teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz.

Galatasaray başkanının '6 puan olsa ne fark eder, ofsaytımsı olsa ne fark eder' şeklinde bir söylemi var. 6 puan silinirse 3 puan da Sivas maçı olursa 9 puan eder. Çok şey fark eder. Lig devam ederken arkanıza aldığınız rüzgarla rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavırlarla bu şekilde konuşursanız o zaman ofsaytımsıların arkasına penaltımsılar gelir ve şampiyonumsu olursunuz. Bunlara dikkat etmek lazım. Başkanların taraftar ağzıyla konuşmalarını doğru bulmuyorum. Galatasaray başkanının futbol camiasından özür dilemesi gerekiyor.

Problemin başlangıcından bugüne kadar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hiç konuşmadığını çok iyi biliyorsunuz. Biz bu uygulama yanlış derken onlar hayır bu uygulama doğru bile demediler. Lig bittikten sonra diyorsunuz ki ne fark eder. Bu ifadeler doğru değil. Spor camiası bundan hoşlanmadı.

Erden Timur'un evrakları ya da duyduklarını açıklayacağını ifade ettiğini kamuoyu unutmadı. Bekliyoruz. Laf olsun diye birilerini baskı altına almak ve şaibe yaratmak doğru değildir. Bu sebeple eğer varsa bir şey süratle açıklaması gerekir. İşinize gelince kabul ediyorsunuz gelmeyince etmiyorsunuz. Vaktinde konuşmuyorsunuz, fark oluşunca konuşuyorsunuz. Bu şuna benziyor; bir kenarda bekleyip ağabeyiniz geldiğinde çıkıp hırlamaya başlıyorsunuz. Sorun ortaya çıktığında konuşacaktınız. Puan farkı 5 olsaydı bu açıklama nasıl ifade edilirdi. Bu çirkin açıklamayı yapıyorsanız puan farkı 5 olsaydı aynı şekilde konuşabilecek miydiniz?

TFF başkanının da Galatasaray'la aynı ifadeyi kullanması bence çok düşündürücü. Bu da büyük bir yanlıştır. Eğer fark 5 puan olsaydı, siz bu açıklamayı nasıl değiştirirdiniz. İkisine de soruyorum. Bunun cevabını kendilerinden rica ediyorum.

İşin başından beri puan kavgası yaptığımız yönünde algı yaratıldı. Biz adalet istedik, doğru olanı istedik. İsteğimizin mantık dışı olduğu söylendi. Depremden üç gün sonra iki yol var diye ifade ettiniz. Birisi bizim yolumuzdu, diğeri uygulanan yoldu. Bizim yolumuz mantıksızsa peki o zaman neden iki yol var dediniz. Birbiriyle çelişen ifadeler rahatsızlık yaratır. TFF başkanının bir başka takımın ifadelerini kullanması kamuoyunda taraf olduğunuzu hissettirir. TFF başkanının Kulübümüzle ilgili söylemleri camiamızda rahatsızlık yaratmıştır. Ben sizin anlamayarak bunları söylediğinizi düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasına özür borcunuz olduğunu düşünüyorum. Özür dilemenizi talep ediyorum. TFF başkanı her kulübe eşit mesafede olduğunu hissettirmelidir. TFF başkanı olmak kolay iş değil, herkese eşit mesafede olmalısınız. Beşiktaş çok büyük bir camiadır. Beşiktaş'la ilgili konuşurken hassas olmanızı özellikle tavsiye ediyorum.

Geride kalan sezonda oynadığımız önemli maçlarda alınan güzel sonuçlar camiamızı mutlu etmiştir ama yeterli olmamıştır. Seneye daha iyisini yapmak için hazırız. Sakatlıklar şampiyon olamamamıza sebebiyet vermiştir. Camiamızdan birlik ve beraberlik talep ediyorum. Muhalefet olmak başka bir şey, seçim için sokaklarda dolaşmak başka bir şey.

Gelecek sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Adaletin tecelli edeceği, depremin olmadığı, kötülüklerin yaşanmadığı güzel bir sezon olmasını diliyorum. Geldiğimizden beri zor günler yaşadık. Pandemi yaşadık, deprem yaşadık. Beşiktaş'ın şu anda ödenmemiş bir kuruş borcu yoktur. Bunu bu noktaya getirmek önemli bir konuydu. Bu konuda takdir edilmeyi beklemesek de yaşanmışlıkları pandemi döneminde alınmış kupaların unutulmamasını diliyorum.

TFF başkanıyla ilgili fikrimde değişiklik yok. Başkanı başarılı bulmuyorum. Bunu söylemenin demokratik bir hakkım olduğunu düşünüyorum. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanını bir hafta içinde üç kere ceza kuruluna göndermek ne ifade eder bilemiyorum. TFF başkanının Kulübümüzle ilgili söylemleri dolayısıyla TFF kurullarına cezalandırılması için başvuruda bulunacağımızı ifade ediyorum. Beşiktaş camiasını rencide edecek bir cümle kuramazsınız. Siz de güvendiğiniz kurumlarda ifadenizi verin. Bize ceza verenlerin ceza verdikleri mantıklı bu hususu da değerlendireceklerini düşünüyorum. Aday olmak isteyenler çıkarlar biz de destek oluruz. Karşısına çıkan kişinin başarılı olacağına inanırsam ona destek veririz.

Stat isim sponsorluğu konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. En iyisini yapmaya çalışacağız. Umuyorum ki güzel bir şekilde o konuyu noktalayacağız.

Nathan Redmond son zamanlarda başarılı oldu. Görüşmelerimizde sona doğru yaklaştık. Henüz imza atmadık, görüşmeler devam ediyor. Bizimle olması için elimizden geleni yapıyoruz. Kendisi de bizimle olmak için istekli.

TFF başkanıyla şahsi bir sorunum olamaz. TFF başkanının camiamıza olan tutumu bizim de ona olan tutumumuzu belirleyecektir. Bugüne kadar hoş bir tabloyla karşılaşmadık. Kendisinin kötü niyetli olmadığını kabul ediyorum ama bu yeterli değil. Camiama bu mesajı vermesi gerekiyor. Göreve devam etmek istiyorsa herkese eşit mesafede olduğunu hissettirmeli. TFF başkanının Beşiktaş'a husumeti olduğu algısı var, başkanın bunu düzeltmesi gerekiyor. Sizin o koltukta oturma nedeniniz bu kulüpler. Kulüplerin en büyüğü de biziz. Bize karşı tutumunuzda iyi niyetliyseniz bunu insanlara anlatın. Galatasaray başkanının açıklamasının aynısını ertesi gün siz yaparsanız bu algıyı siz beslemiş olursunuz. Kendisini desteklemiyorum diye beni Disiplin Kurulu'na gönderecek hali yoktur herhalde. Kendiniz incinmişsiniz diye iki ayda Beşiktaş'tan beş milyon lira tahsil etmişsiniz. Gidin orada ifadenizi verin. Kurullar ne derse o. TFF yönetim kurulu ile diğer kurullar ayrı seçilmeli ve bağımsız çalışmalılar. Bu kadar iç içe olamazsınız.

Neredeyse tüm kulüpler hakemlerden şikayet ettiler. Eski MHK'yı gönder, getir yeni MHK'yı. Bu oyalamaktır. Kesin çözüm bir yıl önce yapılmıştı. Hakemler gönderildi, bunlar geri gelmemeliydi. Bir tek ben savundum, diğer kulüpler savunmadılar. Önünüze geleni reddediyorsunuz, sonra şikayet ediyorsunuz. Dünkü maçta penaltımız verilmedi. Ümit Öztürk'ü gönderiyorsunuz. Beşiktaş'a verdiği zarar ortada. İnsaf edin. Bu takım ikinci olabilmek için maça çıktı. Buraya Ümit Öztürk'ü gönderiyorsunuz, biraz hassasiyet. İstediğim gibi konuşamıyorsam Beşiktaş Başkanı olduğum içindir. Galatasaray başkanı haksız aldığı penaltıları da iade etsin, kaçıncı oluyorsun o zaman görelim. Herkes adaletli olsun.

TFF'nin tamamen değişmesi gerekiyor. O gün konuşmayanlar bugün de konuşmasın. Jesus Fenerbahçe'nin hocası. Galatasaray şampiyon olmuşsa Fenerbahçe'nin de katkısı var. Herkes sonuca gitmeye bakıyor. Sonuç neyse ona göre ahkam kesiyorsunuz. Bizlerin cümleleri dikkatli kurması gerekir. Fark 5 puan olsaydı ne söyleyecektiniz. UEFA'nın uygulamalarında maçlar oynanmamış kabul ediliyor. Biz TFF olarak farklı uygulama yaparız diyorlar. O zaman sen de vergi kağıtları isteme. O zaman UEFA istiyor diyorsun. Çifte standarttan vazgeçilmediği sürece kimseye fayda sağlanmaz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın modundan herkes vazgeçecek. 27 gün beklemiyorsun iki günde karar alıyorsun. İki yol var diyorsun şimdi yolun birine mantıksız diyorsun. Akıl dışı bir şeyi niye ifade ediyorsun o zaman.

Nihat Özdemir TFF başkanıyken kapısını çok aşındırdım. Çözümü medya önünde aramadım. Nihat Bey'den samimi tavırlar gördüm. Yeni yönetimde bunların kamuoyu önünde ifade edilmesi gerektiğini hissettim. Elinize dilinize hakim olamadığınızda kırgınlık yaratırsınız. Nihat Bey döneminde yumuşak bir tavırla karşılanıyorduk. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Uğradığımız haksızlıkları her zaman ifade ettim.

Bir oyuncuyla sözleşme imzalanır ve sonra yollarınız ayrılabilir. Saiss'le yola devam etmek istiyoruz. İyi bir karakterdir.

Camiamın hislerini ifade etmek birinci görevim. Camiamın TFF konusunda kafası karışık. Beşiktaşlıları oradan alırsanız camiamız bunu yanlış anlar. Açıklama yapmazsanız art niyet aranır. Kulüpler Birliği önemli bir yer. Federasyonun varlık sebebi kulüpler. Hakemlere itiraz edenler, hakemler gönderildiğinde itiraz ettiler. İnsanlar fikrini söylemeye çekiniyor. Fikirler cezalandırılmamalı. Kulüpler Birliği toplantısında birçoğu konuyu yuvarlıyor. Başkan iyi yönetim kötü, yönetim iyi başkan kötü diyorlar. Hissettiğim başkanlar ilişkilere zarar gelmemesi adına yuvarlak cümleler kuruyor. Kulüpler Birliği'nde çoğunluğun mevcut yönetimden hoşnut olmadığını düşünüyorum ama bunu ifade ederken derecesini ayarlayanlar var. Aday olmak isteyenler olacak, biz de birini destekleyeceğiz. Kulüplerin birbirleriyle anlaşmaları çok zor. Birçok konuda fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Aday çıkacağını düşünüyorum. Tek aday olduğunda oylarımız heba oluyor. Aday çoksa çözüm sandıkta. UEFA'ya puan sistemiyle ilgili yazı gönderdik. Net cevap geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız. TFF yönetim kurulu ile diğer kurulların bir arada seçilmesi durumu doğru değil, bunun değişmesi gerekiyor.

Yabancı kuralıyla ilgili fikrimi söyledim. Türk çocuklarının rekabet etmeyi öğrenmesi lazım. Çocuklarımızın yabancı oyuncularla rekabet etmelerini niye engelliyoruz? Her kulübün kendine göre düşüncesi var, nasıl anlaşacağız ki? Önemli olan demokrasidir. Çoğunluğun dediği önemlidir ama gerekçesi de önemlidir.

En az üç tane oyuncu takıma takviye edeceğiz. Gidenlere bağlı olarak birkaç oyuncu daha alabiliriz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız hazır.

Camiaya birlik ve beraberlik gerekiyor. Şu anki tutumu anlamış değilim. Muhalefet olmalı ve eleştiri görevini yapmalı. Seçim varmış gibi adayım denmesinin anlamı yok. Seçim atmosferi yaratarak insanları ikiye bölüyorsunuz. Böyle bir ikileme gerek yok. Neden yapıldığını bilmiyorum. Vaktinde lütfen aday olun dedim. Bu çalışmaları eleştirmiyorum ama zamanlamasını doğru bulmuyorum. Beşiktaş, başkan adayı bulma konusunda sıkıntı çeken bir camia olmamalı. Tribünlerde yönetim istifa denmesine saygı duyuyorum. Kazanıyoruz istifa deniyor, kaybediyoruz istifa deniyor. Nedenini istifa diyenler de bilmiyor. Yeter ki birilerinden talimat alarak yapmasınlar, biz herkesi dikkate alıyoruz.

Benim için yıldız oyuncu; iyi, genç ve ekonomik olandır. Keşfetmek önemlidir. Yıldızı almak tamam da asıl başarı yıldızı keşfetmek.

Dele Alli'nin sözleşmesi bitti. Ameliyat oldu, şu an burada değil. Kendisinden bekleneni alamadık. Transferde bunlar oluyor. Önemli olan transferlerin ne kadarı başarılı oldu, buna bakmak lazım. Yapmış olduğumuz transferlerin çoğu performans verdi. Dele Alli maalesef toparlayamadı. Muleka'yı da Saiss'i de istiyorlar. Tayfur'un bizde opsiyonu var. Transfer konusunda işin ekonomisi her zaman ön planda olacak. Oyuncunun maaşını ödeyemezseniz oyuncu kulübü terk eder, bu konuda hassas olmak lazım. Mali yapıya dikkat etmezsek kulüplerimizi kaybedeceğiz. Biz değerlerimizi muhafaza ederek devam etmeye çalışıyoruz. Bizim Kağıthane'de mülkümüz yok, oraya kaptırdığımız para vardı, onu geri aldık.

Altyapıdan oyuncu yetiştirmeliyiz ve sonra bu oyuncuları satmalıyız. Bu paralarla iyi oyuncular takıma dahil edeceğiz. Altyapıyla ilgili iyi bir süreç geçiriyoruz. Mehmet Ekşi hocamız çok başarılı. U-19'da şampiyonluğu bir penaltıyla kaybettik. U-17 takımımız iyi gidiyor. U-16'da şampiyon olduk. Ümraniye'de üçüncü saha bir bataklıktı. Nevzat Demir ağabeyimizin yardımıyla o sahayı yeniledik. O sahanın arkasına yatakhane yapmaya başlıyoruz. Altyapıya önem veriyoruz.

Camia; malı satma, borcu öde, iyi futbolcu al ve altyapıyı geleceğe hazırla diyor. Hangisini ne kadar çok yaparsak o kadar başarılı olmuş olacağız.

Yayın gelirini artırmak marka değeriyle olur. Federasyon ve kulüpler bu iş için beraber çalışmalı. Bir strateji için federasyon öncü olmalı. Bu ekonomide süreci yönetmek kolay değil. Bankalarla artık aile gibiyiz. Camiayı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yokluk içindeydik, gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Beşiktaş sahipsiz kalmaz ve bir bankanın esiri olmaz. Süreçleri yönetmeyi bilmek lazım.

Biz planlarımızı Şampiyonlar Ligi'ne gidecekmişiz gibi yapıyorduk. Avrupa'da başarıyı kovalamalıyız. Avrupalı gibi düşünmeli ve plan yapmalıyız. Tekrar edecek başarıları dizayn edebilmek önemli. Taraftarlarımızın bu planlara destek olması lazım. İnsanlar kulübünü borçlandırıp şampiyon olana bakmıyor. Bayrağı salla mutlu ol. İyi tamam da bu kulüp senin kulübün. Bu kulüp yarın bir gün yok olursa ne yapacaksınız? Olaylara uzun vadeli bakılmalı, bu arada başarı da kovalanmalı. Ekonomi ve sportif başarıyı birlikte yürütebilmek önemli. Bu işler için enerji ve zaman gerekir. Camia bir başkana enerjisini boş işler için harcatırsa yönetime de geçen zamana da yazık olur. Camialarda en önemli şey birlik ve beraberlikle ortak anlayıştır."