Çukurova Basketbol Kulübü Başkanı Mersin Halkına Teşekkür Etti

Henüz 7 yıllık bir kulüp olmasına rağmen, aralarında EuroLeague finali, EuroCup final four, Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonu liderlikleri, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası'nda birçok başarı elde ederek, Mersin halkının tamamının sahiplendiği bir takım haline gelen Çukurova Basketbol Kulübü'nde Başkan Serdar Çevirgen, son dönemdeki artan destekleri için Mersin halkına teşekkür ederken, onların yüzünü güldürmek için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Son EuroLeague maçında Virtus Bologna'yı devirerek, geçtiğimiz yıl final oynadıkları EuroLeague'de bir kez daha çeyrek final oynama yolunda büyük adım atan Çukurova Basketbol'da kritik galibiyet kadar tamamen dolu tribünler ve yaşanan karnaval havası da moralleri yükseltti.

"MERSİN HALKININ BU DESTEĞİNİ KAZANMAK BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Mersin'de artık her maçı aynı atmosferde oynamak istediklerini, kendilerinin de bunu sağlayabilmek için bir ekip oluşturduklarını söyleyen Başkan Serdar Çevirgen, "Virtus Bologna maçının ardından Nesibe Aydın mücadelesindeki destek için de teşekkür ediyorum. İki uzatmaya giden maçı kaybetmiş olsak da Mersin halkının bu desteğini kazanmak bizler için çok önemliydi. Nesibe Aydın takımı da Başkan Mirkan Bey, Genel Menajerleri Ali Kavaklıoğlu, koçları ve oyuncuları ile saygıyı çok hak eden bir ekip. Onları da galibiyetleri için kutluyorum. Yenilgiyi kabul edip, rakibimizi alkışlamayı bileceğiz ama her maçta daha iyi olmak için de çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Taraftar desteğinin de aynen bizim çalışmalarımız gibi artarak devam etmesi bizim için çok değerli bir konu. Bunu sağlamak için organizasyon olarak maç içi etkinlikler anlamında çalışmalar içindeyiz. Taraftar desteğinin önümüzdeki iç saha maçlarımız Beşiktaş ve Prag mücadelelerinde de devam edeceğine yürekten inanıyorum. Sahada kazanmakta var kaybetmekte. Lig uzun bir maraton ve biz sonunda olmak istediğimiz yerde olacağımıza, yine finaller oynayacağımıza ve kupalar kazanacağımıza inanıyoruz. Bunun için de yönetim olarak tüm çalışmaları yapıyoruz. Bu sezon ligde 4 yabancılı sistemle yeniden kalitenin arttığını, çok keyifli maçlar oynandığını görüyoruz. Hem bizim takımımızda hem rakiplerimizde yerli oyuncuların da katkısının artması sevindirici. Lig artık eski yıllardan çok daha zor" dedi.

"EN HIZLI ŞEKİLDE ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK, RADİKAL KARARLARA İMZA ATTIK"

Sezon başında takımı kurgularken bazı hatalar yaptıklarını söyleyen Başkan Çevirgen, "Özellikle takımın ana parçası olarak düşündüğümüz Alina ile yollarımızın ayrılması bütün takım kimyamızı değiştirdi. Bunları telafi etmek için de en hızlı şekilde önlemlerimizi aldık, radikal kararlara imza attık ve gidişatın da istediğimiz gibi değiştiğine şahit olduk. Bu hamlelerimiz devam edecek. İspanyol Milli Takımı'nın çok önemli isimlerinden Maria Araujo'yla 2,5 yıl sözleşme imzaladık. Avrupa'da birçok kulübün listesinde olan bir ismi hem bu yılı hem de geleceğimizi düşünerek uzun süreli aramıza kattık. Sakatlıktan yeni çıktığı için hemen forma giyemedi belki ama sıradaki ilk maçımızdan itibaren o da sahada yerini alacak ve inanıyorum ki bize çok büyük güç katacak. Tabii ki çalışmalarımız bitmedi. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Onların da gördüğü eksikleri kapamak için yeni hamlelerimiz de var. Bunun için de takımımızın teknik ve idari ekipleri çalışma içinde, en doğru kararı vermek için kolları sıvamış durumda. Sonuç ne olur bilmiyorum ama bizlere büyük destek veren Mersin halkına, sezon sonunda, kendim ve yönetim adına 'Yönetim takım için her şeyi yaptı, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı' dedirteceğimizin sözünü veriyorum" diye konuştu.

"VERİLEN DESTEKLERİ UNUTAMAYIZ"

7 yılda geldikleri noktanın kendileri için büyük gurur olduğunu, ancak son oynadıkları Virtus Bologna ve Nesibe Aydın maçlarında taraftarların yarattığı ortamın da kendisi adına en az EuroLeague finali kadar sevindirici olduğunu vurgulayan Serdar Çevirgen, "En büyük hayallerimden birisiydi, Mersin'de böyle bir ortamı yaratmak. Biz de taraftarımız için her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz, salona geliş ve gidişleri için servisler koyuyoruz. Onlar için yeni eğlenceli aktiviteler planlıyoruz ama onların maçlara gelmek için bu kadar istekli oluşu, ailelerin buluşma noktalarından bir tanesi olarak Çukurova Basketbol maçlarını seçmesi harika bir kazanım. Anadolu'daki bir kulübün başarması kolay değil ama biz 7 sene için de EuroLeague'in en iyi organizasyonlarından birisi olduk. Son iki yılda favorilerden bir tanesi gösteriliyoruz. Basketbol camiası bunun ne kadar zor ve ne kadar kıymetli olduğunu biliyor, görüyor, bunu bizlere de iletiyor. Tabii ki Mersin'de bunları başarırken, çok değerli Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan'ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in, Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir'in, eski ve yeni milli eğitim müdürlerimizin, Büyükşehir Belediyemizin, ana destekçimiz Mersin Liman İşletmeleri (MIP) ve tüm sponsorlarımızın, tüm mülki idare amirlerinin desteğini söylemeden olmaz. Onlar olmasa biz bu hayalleri kuramaz, takımımızı Avrupa'nın önemli markalarından biri yapamazdık" ifadelerini kullandı.

"3 BÜYÜKLERLE REKABET BİZİM İÇİN ŞEREFTİR"

Mersin'in basketboldaki sesi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Serdar Çevirgen, "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi asırlık çınarlarla aynı ligde oynamak bizim için şereftir. Onlarsız bu ligin tadı da değeri de zaten olamaz. Bizlerin arasındaki bu rekabet, kadın basketbolunu da zirveye çıkaracaktır. Nasıl ki kadın voleyboluyla gururlanıyoruz, eskisi gibi kadın basketbolunu da gurur duyulacak hale getireceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Kulüp olarak mükemmel bir alt yapımız var. Başındaki hocalarımıza güvenim sonsuz. Alt yapıda bir gün olsun maç kazanmakla ilgili konuşmadım. Aksine 'isterseniz maçları kaybedin ama bize EuroLeague oyuncusu yetiştirin' dedim. Tamamen gelişim amaçlı bir alt yapımız var ve artık bu çalışmaların da karşılığını alma zamanımız geldi. Türk Basketbolu'na daha fazla katkımız olursa, ne mutlu bize" diyerek sözlerini noktaladı.