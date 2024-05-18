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Çaykur Rizesporlu Zeqiri Sarı Kart Cezalısı Durumuna Düştü

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Çaykur Rizesporlu oyuncu Zeqiri, Kasımpaşa maçında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Zeqiri, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizesporlu oyuncu Zeqiri sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Trendyol Süper Lig'in 37. Haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşmanın 39. dakikada Çaykur Rizesporlu Altin Zeqiri, Haris Hajradinovic ile girdiği mücadelede Hajradinovic yerde kaldı. Serbest vuruş veren hakem Burak Pakkan aynı zamanda sarı kartına başvurdu. Sarı kart sınırında olan Zeqiri takımının ligin 38. Hafta karşılaşmalarında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında yer alamayacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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