Çaykur Rizespor ve Alanyaspor Berabere Kaldı

Alanyaspor maçının ardından

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- Süper Lig'in 2'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerine ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kırmızı kart olana kadar rakibe hiç pozisyon vermedik. Son paslarda kararımız iyi değildi. İkinci yarı çok iyi başladık. Kırmızı karta kadar oyunu domine ettik. Kırmızı karttan sonra rakibimiz topun arkasına geçerek alanları kapattı. Kırmızı karttan sonra bir kişi fazla olmamıza rağmen üretmekte, pozisyon bulmakta zorluk çektik, üretmeliydik. Süper Lig'de ilk maçlarını oynayan birçok oyuncu ile mücadele ediyoruz. Onların görevlerine sadakatinden sonra derece memnunuz. Gelişim iyi gidiyor ama demek ki kazanacak kadar geliştirememişiz. Onlardan daha yüksek performanslar almaya çalışacağız? dedi.

"EN AZ 4 MEVKİYE DAHA OYUNCU ALACAĞIZ"

Transfer çalışmalarına devam etiklerini sözlerine ekleyen Palut, en az 4 mevkiye daha oyuncu alacaklarını sözlerine ekleyerek, 'Genç oyunculardan oluşan bir takımın daha öz güvenli oynaması adına puan önemli. En az 4 mevkiye daha oyuncu alacağız. Mevcut oyuncularımızın mücadelelerini yok saymıyorum. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Bu ligin gerçeklerine uygun bir kadro oluşturalım, gelen oyunculardan daha iyi olanlara saygı duyacağız. Gelen oyuncular, eksilen oyuncular olabilir. Süper Lig'de daha iyi işler yapmak doğru hamleler yapmak istiyoruz. Camiamız biraz daha sabırlı olsun. Günün sonunda iyi bir takım olacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz' diye konuştu.

ERDOĞAN: ÇOK KÖTÜ BİR ZEMİNDE MAÇ OYNANDI

Karşılamayı değerlendiren Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise, zeminin futbol için elverişsiz olduğunu dile getirerek, 'İlhan hoca pas oyununu oynatmaya çalışıyor. İki takımın da pas oyunu oynama şansı yoktu. Çok kötü bir zeminde maç oynandı. Maçın kalitesine de yansıdı. Deplasmandan bir puanla dönmek bizim adımıza sevindirici. İki haftada 4 puan topladık. Oyuncularımın 90 dakika disipline bağlı bir şekilde oyun içinde kalması sevindirici' ifadelerini kullandı.