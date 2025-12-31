Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar: Zor bir ikinci yarı bizi bekliyor

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Zor bir ikinci yarının bizi beklediğinin farkındayız. Şu anda bulunduğumuz konum ve sahip olduğumuz puanın ne beni ne de oyuncularımı çok mutlu ettiğini söyleyemem" dedi.

Çaykur Rizespor, lige verilen devre arası hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Antalya kampı öncesi son antrenmanına çıkan yeşil-mavililer, ısınma çalışmalarının ardından istasyon ve dar alanda kısa paslaşmayla idmanı sonlandırdı. Karadeniz temsilcisi hazırlıklarını ayın 2'sinde Antalya'da sürdürecek. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Recep Uçar, "Bildiğiniz gibi, ikinci ara hazırlıklarına pazartesi günü itibarıyla tesislerimizde başladık. Pazartesi ve dün ikişer antrenman, bugün ise tek antrenman yapıp Rize etabını tamamlayacağız. İnşallah cuma günü Antalya'ya gideceğiz. Hazırlıklarımız ayın 2'sinden 14'üne kadar Antalya'da devam edecek. Genel itibarıyla çalışmalarımız iyi gidiyor. Kamp kadrosuna altyapımızdan, U17 ve U19 takımlarından dört tane oyuncumuzu dahil edip devam edeceğiz. Zor bir ikinci yarının bizi beklediğinin farkındayız. Şu anda bulunduğumuz konum ve sahip olduğumuz puanın ne beni ne de oyuncularımı çok mutlu ettiğini söyleyemem. Son oynadığımız Beşiktaş maçında her ne kadar bir puan hak edecek oyun oynasak da puan alamadan döndük; ama inşallah önümüzde, ikinci yarıda bunu telafi edebileceğimiz maçlar var" diye konuştu.

'İLETİŞİM HALİNDE OLDUĞUMUZ YABANCI ADAYLAR BULUNUYOR'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Uçar, "Zor bir fikstür bizi beklediği doğru, ama her maçın üstesinden gelebilecek bir kadromuz ve oyunumuz olduğunu düşünüyorum. Kupa yürüyüşümüz inşallah devam edecek. Kupadaki hedefimizi daha önce de söyledim. Umarım hepimizi, özellikle Çaykur Rizespor taraftarlarını mutlu edebilecek iyi bir ikinci yarı geçireceğimizi ümit ediyorum. Dediğim gibi, cuma günü itibarıyla Antalya'daki hazırlıklarımız ayın 14'üne kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Yönetim kurulumuz ve başkanımızla toplantı yaptık. Daha önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum: Bu takımın içinde şu an itibarıyla kalecilerden bağımsız 20 tane değerli oyuncumuz var. Önceliğimiz; ilk yarı daha az yararlanabildiğimiz, beklentimizin olduğu ama çok fazla verim alamadığımız bazı oyunculardan daha fazla verim alıp onların performanslarını artırabilmek. Gerçekten potansiyeli olan, farklı milli takımlara giden oyuncularımız var. Birinci önceliğimiz her zaman söylediğim gibi bu olacak ki, son üç maçta bunun bazı örneklerini sizler de gördünüz. Ancak öncelikli olarak hedefimiz; orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabilecek, hücuma yönelik ve hücumun farklı bölgelerine de katkı sağlayabilecek bir hücumcu orta saha oyuncusu. Arayışımız devam ediyor ve belirlediğimiz adaylar var. Onlarla alakalı yönetimimiz gerekli görüşmeleri yapıyor. Kampta iki tane hazırlık maçımız olacak. Sonrasındaki Erzurum ve Göztepe maçları neticesinde tekrar bir bölgeye ihtiyaç duyduğumuzu hissedersek belki bir dokunuş daha yapabiliriz. Fakat ayrılan oyuncu olmadığı sürece çok fazla transfer düşünmüyoruz. Yerli ya da yabancı oyuncu ayırmıyoruz ancak şu an itibarıyla iletişim halinde olduğumuz yabancı adaylar bulunuyor" ifadelerini kullandı.