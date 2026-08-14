Rizespor'dan Konyaspor maçı öncesi zorlu karşılaşma vurgusu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirecekleri son antrenmanın ardından Konya'ya hareket edeceklerini belirtti.

Futbolcuların enerjisinden ve çalışma arzusundan memnun olduğunu ifade eden Uçar, "İyi bir kamp süreci geçirdiğimizi genel anlamda düşünüyorum. Lige hem fiziksel hem zihinsel hem de oyun anlamında en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştığımız bir hafta." dedi.

Uçar, ligin ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edeceklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konyaspor, benim daha önce de görev yaptığım iyi bir takım. Onlar da kadrolarının önemli kısmını koruyor, İlhan hocayla devam ediyorlar. Kadro istikrarını, iskeletini de koruyan bir takım. Konyaspor deplasmanları her zaman zordur. Hem fizik hem mücadele anlamında her takıma zorluklar çıkaran bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Biz de Çaykur Rizespor olarak nerede oynarsak oynayalım sahaya kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışan bir takımız. Yarın da inşallah bunu yapmaya çalışacağız. Umarım taraftarlarımızı mutlu edebilecek hem oyun hem iyi bir skorla yarın itibarıyla Konyaspor deplasmanını tamamlarız."

Kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşmada takımının başında yer alamayacağına değinen Uçar, "Motivasyon kaybı olacağını düşünmüyorum. Bir teknik adam her zaman tabii ki kulübede olmak ister, oyuna anlık müdahaleler yapmak ister. Ben o tarzda bir insanım. Ama son maçta bana göre çok hakkaniyetsiz bir kararla oyundan atıldım. Belki geçen sezonun tamamına baktığımızda kuralın tek uygulandığı insanım. Kulübedeki alanın dışına çıkılmasıyla alakalı gösterilen bir kırmızı karttı." diye konuştu.

"Hücum hattına transferler yapacağız"

Transfer döneminde anlık gelişmelerin yaşanabildiğine dikkati çeken Uçar, şunları aktardı:

"Bugün hiç hesapta olmayan bir şey, yarın bir oyuncuyla alakalı bazen sakatlık, bazen alınabilecek bir teklifle alakalı sizi farklı planlar yapmaya sevk edebiliyor. Düşündüğümüz birkaç pozisyonun birçoğuna transfer yapabildik ama özellikle hücum hattında daha eksiklerimiz var maalesef. Uğraştığımız transferler oluyor. Bazen süreç 3-4 hafta sürebiliyor ve olumlu sonuçlanmıyor. Tekrar B planına, C planına geçebiliyorsunuz. Ama genel anlamda hücum hattına transferler yapacağız. Orta saha transferi yapacağız. Kadroyu güçlendirmeye devam ediyoruz. Transfer döneminin sonuna kadar da bu süreç devam edecek."

Yeni transfer edilen oyuncuların takıma güç katacağını dile getiren Uçar, "Bütün kadroyla beraber en kötü ihtimalle Slovenya kampını geçirebilmek bizim adımıza daha avantajlı olurdu. Buradaki oyuncu grubumuz ve geçen seneden devam eden kadro istikrarımız, Konyaspor gibi, o anlamda devam ediyor. Biz mevcut oyuncularımızla her maç, rakipten bağımsız olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Kendimi yeniden burada göstermek istiyorum"

Yeşil-mavili futbolcu Dal Varesanovic ise Rize'ye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini yeniden kanıtlamak istediğini belirten Varesanovic, "Özellikle ilk 2 senede oynadığım futbolu tekrar burada oynamak istiyorum. Bu sene yeni bir hocayla çalışıyorum. Bu 4 senelik süreçte birçok oyuncuyla beraber çalışmıştım. Şu anda yeni takım arkadaşlarım da var. Onlarla beraber çalışacağım ve bu sene kendimi yeniden burada göstermek istiyorum." dedi.

Varesanovic, takımın genç oyunculardan oluştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tecrübeli oyuncularla genç oyuncuları birlikte birleştirdiğiniz anda onların arasındaki uyumla genelde hep başarı ortaya çıkmıştır. Sezon öncesi kampımıza baktığımızda orada da iyi bir çalışma süreci geçirdik, orada bunun sinyallerini verdik. Ben tekrar buraya dönmüş olmaktan çok mutluyum, çok memnunum ve birlikte takım arkadaşlarımla bu sene en iyi sezonu geçireceğimizi düşünüyorum."

Ligde deplasmanda oynanan her maçın zor olduğunu aktaran Varesanovic, "Özellikle iyi takımlara karşı oynadığınızda daha da zordur. Konyaspor da o iyi takımlardan biri. Ancak biz iyi hazırlandığımızı ve bu maçtan puanlar alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA