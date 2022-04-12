Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz'dan Kayserispor maçı değerlendirmesi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, kazanıp ligde kalma mücadelesini sürdürmek istediklerini söyledi.

Korkmaz, yeşil-mavili ekibin antrenmanından önce Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına, ligde son hafta kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçında oynadıkları futbolu ve ortaya koydukları mücadeleyi devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Yukatel Kayserispor'un iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunun altını çizen Korkmaz, "Son haftalarda yaşadıkları mağlubiyetlerin ardından son hafta aldıkları galibiyetle yeniden kendilerine güveni geldi. Zor bir maç olacak ve kazanmamız gerekiyor. İnşallah kazanıp yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Korkmaz, son haftalarda hücum anlamında iyi işler yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimde ilk toplantıyı hücum hattı ile yaptık. Kimsenin doksan dakika oynaması şart değil. Kaç dakika olursa olsun, elinden geleni yapmalı. Cisse ve Joel Pohjanpalo, değişikliklerinde iyi işler yapıyor. Umar yeni yeni kendine geliyor. Sakatlıktan çıktığı için zor. Üst seviyeye ulaşınca hücum hattı çok daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Korkmaz, takımdan ayrılmayı düşünmüyor

Ligde işlerin kötü gitmesi ve takımın küme düşmesi halinde sözleşmesinde fesih maddesi bulunmadığına değinen Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben başkanla anlaşırken kesinlikle şartlar ne olursa olsun Rizespor ile devam edeceğimi söyledim. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu kulüpte çalışmak çok güzel. Bu kulüpte gerçekten çalışılması gerektiğini düşünen bir teknik direktörüm. Çok güzel bir ortam var. Tesisler çok güzel. Personel elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şu ortamda bile çok memnunum, mutluyum. Başkanımız takımın ligde kalması için elinden geleni yapıyor. Ben burada mutluyum."