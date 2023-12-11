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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü'ne başarılar diledi

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, Ankaragücü'ne sezonun geri kalan maçlarında başarılar diledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, " Ankaragücü'ne sezonun geri kalan maçlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü maçı ardından basın toplantısında konuştu. Palut, "Berabere kaldık. İki takımda 1'er puan aldı. Ankaragücü'ne sezonun geri kalan maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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