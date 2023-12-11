Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü'ne başarılar diledi
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, Ankaragücü'ne sezonun geri kalan maçlarında başarılar diledi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, " Ankaragücü'ne sezonun geri kalan maçlarında başarılar diliyoruz" dedi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü maçı ardından basın toplantısında konuştu. Palut, "Berabere kaldık. İki takımda 1'er puan aldı. Ankaragücü'ne sezonun geri kalan maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA