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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yenildi

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Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, top kaybı sonucunda yedikleri 2 gol nedeniyle mağlup olduklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını ve soyunma odasına 1-0 önde girdiklerini belirten Palut, ikinci yarıda doğru tercihler yapamadıklarını ve kaptırdıkları topların ardından geriye düştüklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, top kaybı sonucunda yedikleri 2 gol nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, "Maça iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Attığımız gol ve rakibin kaçırdığı penaltının ardından soyunma odasına 1-0 önde girdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda Pendikspor'a karşı geniş alanlarda pozisyon ürettiklerini aktaran İlhan Palut, "Doğru tercihler yapamadık. İkinci golü bulamadık. Orta saha civarında kaptırdığımız topların ardından kalemizde 2 gol görerek geriye düştük. Duran toplarla beraberliği yakalamaya çalıştık ama olmadı. Pendikspor'u kutluyorum. Kalan maçlarda elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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