Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, top kaybı sonucunda yedikleri 2 gol nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, "Maça iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Attığımız gol ve rakibin kaçırdığı penaltının ardından soyunma odasına 1-0 önde girdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda Pendikspor'a karşı geniş alanlarda pozisyon ürettiklerini aktaran İlhan Palut, "Doğru tercihler yapamadık. İkinci golü bulamadık. Orta saha civarında kaptırdığımız topların ardından kalemizde 2 gol görerek geriye düştük. Duran toplarla beraberliği yakalamaya çalıştık ama olmadı. Pendikspor'u kutluyorum. Kalan maçlarda elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışacağız." diye konuştu.