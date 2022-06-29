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Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat ile anlaştı

Çaykur Rizespor, 21 yaşındaki genç oyuncu Kerem Kalafat ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Çaykur Rizespor, 21 yaşındaki genç oyuncu Kerem Kalafat ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

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