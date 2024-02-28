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Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kayserispor ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maçın tarih ve saat bilgileri de açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kayserispor ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de aldığı 10 galibiyet 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 8. sırada yer alıyor. Yeşil-mavili ekip, ligin 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Karşılaşmanın maç biletleri ise satışa çıkarıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, VIP A/B 600 TL, maraton 200 TL, kapalı deniz 150 TL, kapalı dağ 150 TL, kale arkaları 100 TL iken misafir tribünü ise 130 TL olarak belirlendi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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