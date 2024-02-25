Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futboclular ilk önce fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Salonda çalıştıktan sonra sahada ısınma ve pas çalışmasıyla antrenman başladı. Kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman dayanıklılık koşusuyla tamamlandı. - RİZE