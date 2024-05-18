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Çaykur Rizespor'da Gustavo sarı kart cezasıyla kadroda yer alamayacak

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Çaykur Rizespor'un gelecek hafta oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında Gustavo, sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak.

Çaykur Rizespor'da gelecek hafta sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak 3. isim Gustavo oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. Haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşmanın 77. Dakikasında Altin Zeqiri'nin yerine oyuna giren Çaykur Rizesporlu oyuncu Gustavo Saurbeck 90.+2.'de Oğulcan Çağlayan ile girdiği mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Altin Zeqiri ve Akintola'nın ardından Gustavo'da karşılaşmada gördüğü sarı kart nedeniyle Çaykur Rizespor'un ligin 38. hafta maçında karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçında kadroda olmayacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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