Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir ESOK Rallisi'nde İki Ekip ile Yarışacak

Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir ESOK Rallisi'nde iki ekiple yarışacak. Eskişehir ESOK Ralli, 12 Eylül Cuma günü tarihi Odunpazarı Meydanı'nda start alacak.

Türkiye'nin en köklü motor sporları takımlarından Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir ESOK Ralli'de iki ekiple start alacak. 12-14 Eylül tarihlerinde koşulacak yarışın startı, Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde yapılacak.

12 Eylül Cuma günü 15.00'te Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenecek açılış seremonisiyle başlayacak olan yarış; üç gün boyunca Uluçayır, Yukarı Ilıca, Kirazlı Çeşme, Seklice, Banaz rotalarındaki 10 etaptan oluşan yaklaşık 126,72 kilometrelik parkur boyunca kıyasıya mücadeleye sahne olacak. 12 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Eskişehir Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek olan özel seyirci etabı ise heyecan dolu mücadelelere sahne olacak. Ralli, Eskişehir'in tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan etapların tamamlanmasının ardından, 14 Eylül Pazar günü 16.30'da Espark AVM'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Genç kadro ile güçlü hedefler

Eskişehir ESOK Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye adına Ali Türkkan - Oytun Albayrak ekibi ile Efehan Yazıcı - Gürkal Menderes ikilisi, Ford Fiesta Rally3 otomobilleriyle toprak etaplarda mücadele edecek. Serdar Bostancı tarafından 1998 yılında kurulan ve bugüne kadar tam 17 kez Türkiye Ralli Markalar ve Takımlar Şampiyonluğu'nun sahibi olan takım, bu sezon da genç kadrosuyla Sınıf 3 klasmanını domine ederek birinci ve ikinci basamaklarda yer alıyor. Takım, ESOK Rallisi'nde podyumun en üst sırasını korumayı hedefliyor.

Ev sahibi avantajı

Ford Trucks'ın Türkiye'deki üretim üssü, Eskişehir'de bulunduğundan bu yarış Castrol Ford Team Türkiye için ayrı bir anlam taşıyor. Takım, Eskişehir'de düzenlenen ralliyi ev sahibi avantajıyla karşılıyor.

Takım, 2025 sezonunda Türkiye'yi yalnızca Türkiye Ralli Şampiyonası'nda değil, aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası'nda da başarıyla temsil ediyor. 2024 yılında ülkemize JWRC dünya üçüncülüğünü kazandıran ve bu yıl Acropolis Rallisi'nde JWRC birinciliğini kazanarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk yarış birinciliğini elde eden Türk sporcu Ali Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile Junior WRC klasmanında Türkiye'yi en üst seviyede başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

Takımın Türkiye Ralli Şampiyonası 2025 takvimi şöyle açıklandı:

4-5 Ekim Kocaeli Rallisi

15-16 Kasım İstanbul Rallisi - ESKİŞEHİR