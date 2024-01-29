Galatasaray-Gaziantep FK Maçı Öncesinde Cassio Lincoln'e Plaket Verildi

Galatasaray- Gaziantep Fk maçı öncesinde 2007-2009 yılları arasında sarı-kırmızılılarda forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln'e plaket verildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Cassio Lincoln, sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde ise saha kenarında Lincoln'e plaket ve üzerinde ismi yazılı 10 numaralı Galatasaray forması verildi. Plaketi ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.

Cassio Lincoln, 2007-2009 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti. - İSTANBUL