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Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi

Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
Haberler
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Haberler
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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, fazla forma şansı vermediği milli futbolcumuz Arda Güler'in Karadağ maçında 90 dakika sahada kalmasına sinirlendi. Saha zeminin kötü olmasında dolayı Arda'nın sakatlanmasından endişe duyan İtalyan teknik adam, genç futbolcunun bu koşullarda oynamaması gerektiğini savundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakika boyunca sahada kalan isimlerden birisi oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu duruma tepki gösterdi.

ANCELOTTİ KÜPLERE BİNDİ

Defensa Central'in haberine göre; Carlo Ancelotti, Arda'nın maçın başından sonuna kadar oyunda olmasından pek memnun kalmadı. Genç oyuncusunun maçını izleyen İtalyan teknik direktör, patlayarak Arda'nın bu koşullarda oynamaması gerektiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, mücadele boyunca genç oyuncusunun zeminden ötürü sakatlık yaşama ihtimaline karşı oldukça endişe yaşadı. İtalyan teknik adamın fazla forma şansı vermediği Arda için böyle bir tavır sergilemesi dikkat çekti.

SAHA ZEMİNİ TARLAYI ANDIRDI

Karadağ-Türkiye maçının oynandığı Niksic Şehir Stadı'nın kötü zemini futbolcuları oldukça zorladı. Kötü saha zemini, yağışın da etkisiyle iyice ağırlaştı. Futbolcular bozuk zeminde bazen seken, bazen de takılan topu kontrol etmekte zorlandı. UEFA ilk olarak Karadağ-Türkiye maçının Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacağını açıklamış ancak bu stadın bozuk zemini gerekçe gösterilerek karşılaşma Niksic Şehir Stadı'na alınmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSey Fi:

Yalan haber !!! Ziyaaaaa !!!

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Çok komik haberler yapıyorsunuz özellikle Arda gülerde şu habere yarım saat boyunca gülebilirim Arda kim ki krizi olsun !..

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Haber YorumlarıEmrah Aydin:

Kendi oynatmıyor, milli takım şans verince küplere biniyor ilginç! Oynatmadığı futbolcu sakat olsa cezalı olsa veya hastalansa ne farkederki?

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Haber YorumlarıTAKAR YUS:

CARLO NUN HABERİ VAR MI? ??

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Haber YorumlarıErman Günaydın:

Vatan millet adına bugün de bi yerlerden Arda Ancelotti haberi uydurulup görev tamamlandı. Tebrikler haberler com

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Haber YorumlarıBahtiyar Çelik:

Arda kimmi. Ne kadar bonservis bedeli var sanırım bilmiyorsun.

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

sanki çokta oynatdinya ardayı esirgiyursun.

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Haber Yorumlarımurat özbaş:

Ancalottinin bundan haberi varmi? :D

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Haber YorumlarıSabri:

şu çocuğu gönderinde kurtulak bıktık artık

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Haber YorumlarıMehmetali Baydemir:

Bu yalan haberi nasıl beceriyorsunuz pes doğrusu sizi gidi yalı çocukları sizi

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