Canlı anlatım: Penaltı golüyle eşitlik bozuldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Fk'ya konuk oluyor. Gaziantep Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

2 TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Saborit, Bruno, Arda, Ömürcan, Lungoyi, Ndiaye, Furkan, Sorescu, Maxim, Okereke.

Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM

31' GOL! Gaziantep FK 0-1 Beşiktaş (Ciro Immobile)

28' PENALTI! Hakem VAR uyarısı sonrası Monitör'de pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.

26' KAÇTI! Beşiktaş'ta kaleci Mert sol kanatta bulunan Muçi'ye harika bir uzun top attı. ceza sahasına koşu yapan Rafa'ya yerden bir pas gönderdi. Kaleciyle baş başa kalan Rafa'nın çektiğ şutu kaleci Diodis kurtardı. Pozisyon'un devamında Immobile yerde kaldı. Hakem VAR ile pozisyonu değerlendiriyor.

22' Beşiktaş'ta Muçi ceza sahasının sol tarafından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top yandan dışarı gitti.

21' Beşiktaş'ta sakatlanan Paulista oyuna devam edemedi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

20' Okereke, Beşiktaş kalesine hücum ederken Paulista araya girdi ve tehlikeyi önledi fakat pozisyonun ardından Paulista kendini yere bıraktı.

16' Beşiktaş'ta Joao Mario sol kanatta Muçi'ye yerden pas verdi. Çizgiye inen Muçi orta açmak istedi fakat Gaziantep savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

13' Beşiktaş'ta Rafa Silva sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Gziantep savunnmasında Viana araya girerek tehlikeyi önledi.

13' Beşiktaş'ta Rafa Silva sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Gziantep savunnmasında Viana araya girerek tehlikeyi önledi.

12' Beşiktaş, üst üste korner kullanıyor.

11' Beşiktaş'ta Massuaku'nun sol ayağıyla vurduğu frikik baraja çarparak üstten dışarı çıktı.

10' Beşiktaş'ta Muçi sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Kozlowski, Muçi'nin formasını çekerek Muçi'yi düşürdü. Beşiktaş, yayın sol tarafından serbest vuruş kullanacak.

5' Gaziantep'de Kozlowski sol kanattan top sürerek Beşiktaş ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

4' Gaziantep'te Maxim sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Ceza sahasının içindeki Okereke sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı gitti.

3' Gaziantep'de Kozlowski yaydan sağ ayak içiyle kaleye yerden bir şut çekti. Top kaleci Mert'te kaldı.

2' Beşiktaş'ta Svensson sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına koşu yapan İmmobile'ye yerden bir pas gönderdi. Falat Immobile topa yetişemedi

1' Gaziatep'te maç başladı