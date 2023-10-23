Cumhuriyet'in 100. Yılında Çankırı'da düzenlenen 100 Etkinlik Projesi kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Bölüğü ve JAK Timi gösteri yaptı. Gösteriler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. Yılında Komando ve JAK Gösterisi

" Cumhuriyet'in 100. Yılında Çankırı'da 100 Etkinlik Projesi" kapsamında komando ve JAK ekipleri gösteri yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Bölüğü, marşlar söyleyerek Karatekin Parkı'ndaki alışveriş merkezinde oluşturulan tören alanına kadar yürüdü.

Asayiş Komando Bölüğünün burada yaptığı silahlı gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından jandarma ekiplerinin kullandığı ekipmanların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra JAK Timi de alışveriş merkezinin tavanına Türk bayrağı açarak aşağı doğru ip ile iniş gerçekleştirdi.