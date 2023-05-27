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Caner Erkin yeni saç rengiyle dillere düştü! Herkes aynı yorumu yapıyor

Spor Haberleri

Başakşehir'in deneyimli sol beki Caner Erkin'in saçlarını sarıya boyaması dikkat çekti. Erkin'in yeni imajı sosyal medyada ilgi görürken, "Icardi'ye özenmişsin" yorumları yapıldı.

Başakşehir'in Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmaya yeni imajıyla çıkan Caner Erkin, daha sonra bu maçtan karelerini sosyal medyada paylaştı. Erkin'in yeni imajı birçok yorum aldı.

YENİ İMAJINA YORUM YAĞDI

Caner Erkin'in sarıya boyadığı saçlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Deneyimli sol bekin yeni imajıyla ilgili yüzlerce yorum yapılırken, bazı futbolseverler Erkin'in Galatasaray'ın golcüsü Icardi'ye özendiğini söyledi.

20 MAÇA ÇIKTI

Caner Erkin bu sezon Başakşehir formasıyla 20 maça çıktı. 34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 asistlik performans gösterdi.

Caner Erkin'in yeni imajı:

Caner Erkin yeni saç rengiyle sosyal medyanın diline düştü! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner Erkin yeni saç rengiyle sosyal medyanın diline düştü! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner Erkin yeni saç rengiyle sosyal medyanın diline düştü! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner Erkin yeni saç rengiyle dillere düştü! Herkes aynı yorumu yapıyorCaner Erkin eski imajı

Haberler.com - Spor

Caner Erkin Başakşehir Spor Haberler

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