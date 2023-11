Çağdaş Bodrumspor, Beşiktaş karşısında galibiyete odaklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Onvo Büyükçekmece ile karşılaşan ve seyircisinin de maç boyu devam eden büyük desteği ile maçtan galip ayrılan Çağdaş Bodrumspor, Beşiktaş karşısında galibiyete kenetlendi.

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında 12 Kasım Pazar günü saat 13.00'te Beşiktaş ile Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda karşılaşacak Çağdaş Bodrumspor, bu zorlu mücadele için hazırlıklarına son hızıyla devam ediyor.

Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Genel Menajeri Onur Aksoy, takımın değerlendirmesi ve hedefleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, takım olmanın aile olmaktan geçtiğini belirterek, "Takımın ilk kuruluşundan bu yana görevdeyim. Bu takımda olmaktan da çok mutluyum. Çağdaş Bodrumspor olarak, 20 ay gibi kısa bir sürede TB2L'de Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdik. Tabii bu başarıda öncelikle kulüp başkanımız Dağlarca Çağlar ve Çağdaş Holding'in arkamızda çok büyük bir desteği var. Bundan sonra da Süper Lig'de ilk yılımız olduğundan ve takımın yeni kurulmuş bir takım olmasından kaynaklı bir adaptasyon sürecimiz var. Süper Lig için ilk senemizde Süper Lig'e alışma, 5 yabancı oyuncu ile adaptasyon gibi süreçlerimiz var her ne kadar giderek azalsa da tamamen bitmiş değil. Bundan sonra da hedefimiz, ligde kalıcı olmak ve kalıcılığımızı sürdürebilir olmak. Bu arada kurulduğumuz yıldan buyana en büyük yatırımı da gençlerimize yaptık. Çok güçlü bir şekilde altyapımızı kurduk. BGL takımımız var. Oradan gelecek genç oyuncularla A takımımızı desteklemek en büyük hedefimiz. Dediğim gibi ilk hedef Süper Lig'e alışma ve burada kalıcı olmayı başarmak. Öncelikle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da ilk ona girerek Avrupa kupasına gitmek gibi hedeflerimiz var" dedi.

Onur Aksoy: "Bu takımda gerçek bir aile olmayı başardık"

Aile olmanın önemine değinen Onur Aksoy, "Kulüp başkanımızın en önemli söylemlerinden ve arzularından biri her zaman iyi bir aile olmak hususunda oldu. Şöyle ki, biz burada gerçekten bir aile olmayı başardık. Bence bunun ilk adımı başkanımızdan geldi. Dağlarca Bey, hep bize bu şekilde, bir aile olarak baktı ve ilgilendi. Takım sporlarında en önemli şey önce aile olabilmek, sonra da gerçekten takım olabilmektir. Ben bunu ilk günden beri sağladığımızı düşünüyorum. Çekilen kuralar sonrasında sizler de biliyorsunuz ki biz zaten çok zorlu bir fikstür ile ligdeki ilk yılımıza başladık. Ama bunu avantaja çevirmek elimizdeydi. Şu an hali hazırda bir dezavantajlı durum da yok. Evimizde çok önemli iki hedef maçı da kazandık. Artık takımın da güveni tam olarak yerine geldi diye düşünüyorum. O yüzden evimizdeki her maçta olduğu gibi, Beşiktaş maçını da kesinlikle kazanmak için parkeye çıkacağız. Burada bizim için en önemli destek, tabii ki seyirci desteği. Bizim zorlu rakiplerden oluşan maçlarımız biterken, asıl fikstür bundan sonra başlıyor diyebiliriz. Zira bundan sonrası da bizim için çok önemli. Dediğim gibi hedef maçları galibiyetle bitirdik. Bundan sonra da Beşiktaş maçı da olmak üzere tüm maçlara her zaman olduğu gibi kazanmaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Amar Alibegovic: "Taraftarımız bizim en büyük gücümüz"

Takımda yaşadığı sakatlık nedeni ile bir süre maçlarda yer alamayan 28 yaşındaki oyuncu Amar Alibegovic de, takıma geldiğinden bu yana taraftarın oyuncular üzerinde oluşturduğu olumlu etkinin oyuna yansıdığını belirtti. Kendisi için zor bir başlangıç olduğunu belirten Amar Alibegovic, "Arka arkaya iki tane sakatlık yaşadım. Bu nedenle benim için biraz zor bir süreç oldu. Ben buraya gelmeden önce buraya gelmemde en etkili olan konuşmayı koçumuz Ender Arslan ile yaptım. Benim verdiğim kararda en büyük etki onunla olan konuşmamdı. Şimdi baktığımda çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çok iyi bir takımız ve çok fazla şey başarabileceğimizi düşünüyorum. Ligde en çok sahamızda oynamaktan mutluyuz. Çünkü müthiş bir taraftarımız var. İzleyenler farkına varmışlardır. Evimizde oynarken hepimizin enerjisi daha çok yükseliyor. Umarım bu haftada aynı coşkuyla güzel bir atmosfer yakalayacağız. Ben çok yüksek seviyedeki kulüplerde de oynadım. Bu kulüp de şu an hem organizasyon, hem de kulüp olarak o yolda kesinlikle ilerliyor. Her şeyden çok memnunum çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. İyi şeyler başarabilecek bir takımız, iyi bir kadroyuz. Umuyorum ki her şey daha da güzel olacak" değerlendirmesinde bulundu. - MUĞLA