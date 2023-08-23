Çadlı öğrenciler Ardahan'da futbol turnuvasına katıldı

ORTA Afrika ülkesi Çad Cumhuriyeti'nden gelerek Ardahan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, kurdukları takımla 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası'na katıldı. 'Çad United' ismiyle turnuvada yer alan takımın antrenörü Hasan Yahya, 'Türkiye'yi ve Ardahan'ı çok seviyoruz. Amacımız turnuvaya bir renk katmaktı' dedi.

ORTA Afrika ülkesi Çad Cumhuriyeti'nden gelerek Ardahan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, kurdukları takımla 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası'na katıldı. 'Çad United' ismiyle turnuvada yer alan takımın antrenörü Hasan Yahya, "Türkiye'yi ve Ardahan'ı çok seviyoruz. Amacımız turnuvaya bir renk katmaktı" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ardahan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde kurumlar arası Zafer Kupası Futbol Turnuvası düzenlendi. 26 takımın yer aldığı turnuvaya Orta Afrika ülkesi Çad'dan gelerek Ardahan Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde yükseköğrenimlerini sürdüren öğrenciler de katıldı. İsimlerini 'Çad United' olarak belirleyen öğrencilerin takımıyla birlikte 27 takım, 8 ayrı gruba ayrıldı. Turnuva birbirinden heyecanlı maçlara sahne olurken, özellikle 'Çad United' takımının karşılaşmalarında Ardahanlılar da tribünleri doldurdu. 80'inci Yıl Şehir Stadyumu'ndaki maçlara C grubunda katılan 'Çad United', Özlem Ardahan ekibine 4-0 mağlup olurken, KYK Ardahan ile 0-0 berabere kaldı. Gruptan bir üst tura çıkacak ikinci takımı belirleyecek maçta 'Çad United'la, KYK Ardahan ikinci kez karşı karşıya geldi. 0-0 biten ve uzatmalara giden maçta 'Çad United' penaltılara giden maçı 5-4 kaybederek elendi.

Takımın antrenörlüğünü yapan Hasan Yahya, "Türkiye'de Ardahan Üniversitesi'ne öğrenci olarak geldik. Ardahan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğünce düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası'na katılma kararı aldık. Takımımızın ismini de 'Çad United' koyduk. Türkiye'yi ve Ardahan'ı çok seviyoruz. Amacımız turnuvaya bir renk katmaktı" diye konuştu.

'KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Turnuvanın bu yıl 2'ncisini düzenlediklerini belirten Ardahan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Özgür Hamza Küçük, "Kurumlar arası 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası'na bu sene Çad Cumhuriyeti'nden ilimize gelen ve burada öğrenci olan, Çadlı öğrencileri de dahil ettik. Müsabakalarımıza çok fazla ilgi var, her takımımızda siyahi futbolcularımız var. Kendilerine katılımlarından dolayı ve turnuvaya renk kattıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.