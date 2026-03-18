Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti

Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti
Norveç ekibi Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçta 3-0 yendiği Sporting'e rövanşta 5-0 yenilerek turnuvadan elendi. Manchester City, Atletico Madrid ve Inter gibi devleri mağlup eden ekip, performansıyla futbol dünyasından büyük takdir topladı.

  • Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sporting'i ilk maçta 3-0 mağlup etti.
  • Bodo Glimt, rövanş maçında Sporting'e 5-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
  • Bodo Glimt, aynı sezonda Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'i yenerek tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bodo Glimt, ilk maçta sahasında Sporting'i 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalamıştı. Ancak rövanşta işler tamamen tersine döndü. Norveç ekibi deplasmanda 5-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti

TARİHİ FIRSAT ELLERİNDEN KAYDI

İlk maçtaki net skorla çeyrek finalin kapısını ardına kadar aralayan Bodo Glimt, rövanşta aldığı ağır yenilgiyle büyük bir fırsatı kaçırdı.

Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti

PERİ MASALI DÜNYAYI ETKİLEDİ

Turnuvaya kötü başlayan, elenmesi beklenen ama ardından devleri devirerek son 16'ya kadar gelen Bodo Glimt, futbol dünyasında büyük takdir topladı.

Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti

ALKIŞLARLA VEDA

Manchester City, Atletico Madrid ve Inter gibi devleri mağlup ederek dikkat çeken Norveç temsilcisi, elense de ortaya koyduğu mücadeleyle hafızalara kazındı.

Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti

Bodo Glimt'in Şampiyonlar Ligi yolculuğu:

• Lig aşamasının 5. haftası sonunda sadece 2 puan topladılar.

• İlk 24'e giremeyip elenmeleri bekleniyordu.

• Dortmund deplasmanında 2-2 berabere kaldılar.

• Manchester City'yi sahalarında 3-1 mağlup ettiler.

• Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 yendiler.

• 9 puana ulaştılar.

• Averajla 23. sıradan üst tura tutundular.

• Elenmek üzereyken play-off bileti aldılar.

• Play-off turunda Inter ile eşleştiler.

• İlk maçı 3-1 kazanarak avantaj yakaladılar.

• Rövanş öncesi iki gollük üstünlük elde ettiler.

• %99,7 elenme ihtimalinden son 16'ya yükseldiler.

• Son 16'da Sporting'i ilk maçta 3-0 mağlup ettiler.

• Çeyrek finale çok yaklaşmalarına rağmen rövanşta 5-0 yenilerek elendiler.

• Aynı sezonda Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'i yenerek tarihe geçtiler.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTaygun Demir:

her maçı sadece kendi sahasında yapsa şampiyonlar ligini alabilecek bi takım o derece iyiydiler

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

