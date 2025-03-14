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Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

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Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesi Ada basınında geniş yankı buldu. İskoç basını, maçın sonunda seri penaltı atışları sonucu Fenerbahçe'nin elendiğini ve Mourinho'nun maç sonu açıklamalarını manşetlere taşıdı. The Guardian, BBC, SkySports ve diğerleri, Rangers'ın kalecisi Jack Butland'ın penaltılardaki kahramanlığını öne çıkardı. Mourinho'nun hakem ve VAR görevlilerine eleştirileri de gündem oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a deplasmanda seri penaltı atışları sonrası elendiği maç, Ada basınında geniş yankı buldu. İskoç basını özellikle Mourinho'nun maç sonu açıklamalarına değindi.

Atılan manşetler şöyle;

The Guardian : Butland'ın penaltılardaki kahramanlığı Fenerbahçe'yi batırdı.

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

BBC: Jack Butland'ın penaltılarda gösterdiği kahramanlık Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdı.

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

SkySports: Ibrox'taki gergin gecede Rangers, Jack Butland'ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

TNTSports: Rangers penaltı atışları sonrası Jose Mourinho'yu saf dışı bıraktı, Fenerbahçe elendi.

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Independent: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Rangers' elenmesi sonrası "küstah" hakeme yüklendi.

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

DailyMail: Butland, Ibrox'taki özel gecede penaltılarla kahraman oldu.

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

TheHerald: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenmesinin ardından hakeme ve VAR görevlilerine ateş püskürdü. Tecrübeli menajer, Ibrox'ta oynanan penaltı atışlarından önceki 120 dakikada takımının üç penaltı kazanması gerektiğini savundu.

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

TheSun: Öfkeli Mourinho, Rangers maçı sonrası hakemlerin Fenerbahçe'nin 3 penaltısını vermediğini söyledi. Maç sırasında kart gören Portekizli, hakemi de "kibirli" olarak nitelendirdi.

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

DailyRecord: Öfkeli Mourinho bir komplonun kurbanı olduğundan korkuyor. Özel biri, Roma'nın Bükreş'te Sevilla'ya kaybettiği 2023 Avrupa Ligi Finali'nin ardından patlak veren sert tartışmanın ardından Fenerbahçe'nin bunun bedelini ödediğine dair yeni korkular yarattı.

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıCarsambali:

Ben Avrupa da yasiyorum.Kimsenin konustugu falan yok..Palavra haber

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

morinyo efendi avrupada çalmıyorlar işte beleş penaltı.

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Haber YorumlarıEnes:

Avrupa'dan arkadaşım aradı sırf Fenerbahçe'yi konuşmak için resmi tatil ilan edilmiş . Oturmuşlar çay bahcesine akşama kadar Fenerbahçe'yi konuşuyorlarmis hahaha

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Haber YorumlarıCarsambali:

250 milyon euroluk kadronun tek amaci Turkiye liginde sampiyon olmak....Gs yi konusmaya hic gerek yok....

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Haber YorumlarıCasus:

Ameliyat çok başarılı geçti, hasta öldü!

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Haber YorumlarıAlim Karaca:

Fenerbahçe'yi konuşmak için 16 gün tatil ilan edildi tüm dünyada bu haber yapanın ben ta.....

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Haber Yorumlarıaysun:

Fenerbahçe çok iyi oynadı. Penatılar bahtsızlık . İrfan Can 30 yaşında olsa , 1-2 tane daha çıkarırdı.

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Haber YorumlarıKerem Alcan:

Hayır Bütün dünya konuşuyor ;-)

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

memleketin paraları gene boşa gitti. Açız deyip devlete değil memleketin paralarını lüks avrup araçlarına harcayanlara, futbolculara milyon euro verenlere, pğaris e roma ya alış verişe gidenlere pariste balo düzenleyere tepki verin.

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Haber YorumlarıOguz Cetin:

O kupayı her babayiğit alamaz ..

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