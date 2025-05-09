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Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı

Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı
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Yeni sezonda TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor, yeni sezon formalarını tanıttı. Sosyal medyada paylaşılan formalar büyük beğeni topladı.

TFF 3. Lig'de grubunu lider bitirerek TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor, yeni sezonda giyeceği formaları taraftarına sundu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, yeni sezonda giyilecek maç ve taraftar formaları tanıtıldı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, yaptığı yorumlarla formaları beğendiklerini dile getirdi.

İşte Bursaspor'un yeni sezon formaları;

Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı

Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı

Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı

Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı

Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı

Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı

Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Titretmeye geliyoruz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHeisenberg:

yavaş gel

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
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