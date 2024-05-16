Bursaspor Kulübü, Süper Lig şampiyonluğunun yıl dönümünü kutladı

Bursaspor Kulübü, 16 Mayıs 2010'da yaşanan Süper Lig şampiyonluğunun yıl dönümüne özel paylaşımda bulundu.

Bursaspor Kulübü, '16 Mayıs 2010' başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, tertemiz şampiyonluğumuzun yıl dönümü! Anadolu devrimini gerçekleştirdiğimiz bu büyük başarıda, başta rahmetli başkanımız İbrahim Yazıcı olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." - BURSA