Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor'u farklı mağlup etti
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Kaan Büyükçil, Sinem Tetik Akbayrak, İsmail Binbir
Reeder Samsunspor : Tarık Sezgün 5, Bora Satır 13, Göktuğ Baş 17, Andre Nedim Seylan 16, Mehmet Öngel 2, Kaan Mert Dikmen, Mehmet Batuğ Gür 14, Hasan Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Arda Berk Kaya 11, Engin Kaan Elbir
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 15, Neal 15, Brown 21, Sarper David Mutaf 5, Hamilton 8, Floyd 16, Ömer Utku Al 6, Berk Can Akın 9, Ahmet Can Duran 5, Metin Türen 8, Mehmet Atalan
1. Periyot: 28-21
Devre: 46-60
3. Periyot: 65-85
5 faulle çıkan: 35.56 Arda Berk Kaya (Reeder Samsunspor )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursa İnfo Yatırım, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 108-80 yendi.