Bursaspor'da Luka Capan ve Reagy Ofosu ile yollar ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Luka Capan ve Reagy Ofosu ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor'da Luka Capan ve Reagy Ofosu ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da yabancı oyuncuların sözleşmeleri feshediliyor.

TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da yabancı oyuncuların sözleşmeleri feshediliyor. Yeşil-beyazlı kulüp ilk olarak Luka Capan ve Reagy Ofosu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta oynadığı Bandırmaspor maçı sonrası küme düşen Bursaspor'da yaprak dökümü başladı. Yeşil-beyazlı kulüp, iki yabancı futbolcusu ile yollarını resmen ayırdı. Yapılan görüşmeler sonrasında Luka Capan ve Reagy Ofosu'nun sözleşmeleri feshedildi. Sözleşmeleri ay sonunda bitecek olan Elton Acolatse ve Thievy Bifouma'nın yanı sıra Massimo Bruno, Joao Pedro, Namiq Alasgarov ve Nicolas Zalazar'la da yolların ayrılması bekleniyor. Bildiğini üzere TFF 2. Lig'de yabancı oyuncu oynatılamıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title