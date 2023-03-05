Olayların durulmadığı Bursaspor-Amedspor maçı sonrası 7 kişi gözaltına alındı, 3 görevliye uzaklaştırma geldi

TFF 2. Lig'de Bursaspor'un Amedspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bursa Valiliği, 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 3 güvenlik yöneticisi için de uzaklaştırma kararı çıktı.

Bursa Valiliği, TFF 2. Lig mücadelesinde Bursa spor'un galibiyeti ile sonuçlanan Amed spor müsabakasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. 7 kişi gözaltına alındı, 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı.

7 GÖZALTI, 3 GÜVENLİK YÖNETİCİSİNE UZAKLAŞTIRMA

Bursa Valiliği, TFF 2. Lig mücadelesinde Bursa spor'un 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan Amed spor müsabakasında 7 kişinin gözaltına alındığını ve 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirler etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesi ile orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bugünkü maçta yaşanan olaylar ile ilgili olarak; sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır. Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

PANKARTLAR KRİZ ÇIKARTTI

Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: GÖRSELLER KABUL EDİLEMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor-Amed spor maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.

OLAYLARIN FİTİLİ MAÇTAN ÖNCEKİ GECE ATEŞLENDİ

Maçtan bir önceki gece Bursaspor taraftarı Amedspor'un kaldığı otelin önünde havai fişek patlatıp Mehter Marşı okudu. Maç günü ise olaylar alevlendi. Maç öncesi iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Taraftarlar sahaya yabancı madde yağdırdı. Sahaya maç boyunca madde yağmaya devam etti.

"SOYUNMA ODASINDA SALDIRIYA UĞRADIK"

Amedspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından görsellerle birlikte yapılan açıklamada, "Maç sonunda soyunma odası koridorlarında Bursaspor Özel Güvenlik Amiri, kulüp personelleri ve emniyet görevlileri tarafından futbolcularımıza fiziksel saldırı gerçekleşti. Saldırı anlarından kayıt alınabililen görüntüler böyle" ifadeleri yer aldı.

BURSASPOR, DİYARBAKIR'DAKİ OLAYLARI HATIRLATTI

Bursaspor, gelen tepkiler üzerine bir video paylaştı. Amed'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Bursasporlu futbolcuların yaşadığı sıkıntılı anlar hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Anlamadan, bilmeden oturdukları yerden ahkam kesenlerden sadece 'futbol oynamaya gittiğimiz' Diyarbakır'daki maçın sonrasında da aynı duyarlılığı beklerdik. Bursaspor siyaset üstü, bu şehrin ta kendisidir. Bu şehir bizim. Bu sevda bizim!"

SİYASET DÜNYASI TEPKİ GÖSTERDİ

TFF 2. Lig'deki Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara siyaset dünyasından tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Gereken soruşturma başlatılmıştır" dedi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Şiddeti öven mesajlar ülkemizin ihtiyaç duyduğu dayanışma ruhuna zarar vermektedir" ifadelerini kullanırken, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de emniyeti göreve çağırarak, "Bursaspor maçında tehlikeli bir oyun oynanıyor" dedi.

MAÇIN TATİL EDİLMEMESİNE TEPKİ

Yağan maddelerden görünmeyecek hale gelen zemin, her iki takımın futbolcularına da zor anlar yaşattı. Amedspor'da sakatlık geçiren futbolcular oldu. Futbolseverler, hakemlerin maçı tatil etmemesini yoğun şekilde eleştirdi.