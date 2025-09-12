Burak Yılmaz: 'Kocaelispor maçından tek hedefimiz kazanmak'

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Kocaelispor maçını hak ederek kazanmak istediklerini söyledi. Yılmaz, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile yakın arkadaş olmalarıyla ilgili de, "Yakın arkadaş olmamız magazinel bir konu, biz kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise antrenman öncesi takımın son durumu, transfer çalışmaları, Kocaelispor maçı ve hedefleri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor"

Göreve geldikten sonra takımın başında yer aldığı iki maçı da kazandıklarının hatırlatılması üzerine Burak Yılmaz, "Sezona iyi başladık. Bu nedenle çok mutluyuz. Geldiğimizde zamanımız çok azdı ama sağ olsun hem yönetimimiz hem başkanımız hem de oyuncularımız bizlerin yanında oldu. Biz de kısa sürede oyun aklımızı, stratejimizi, nasıl bir hoca olduğumuzu, nasıl bir oyun istediğimizi az da olsa göstermiş olduk. Ama iki maç hiçbir şey değil, ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Kesinlikle ilk günkü ciddiyetle, aynı iştah ve arzuyla son hafta da burada böyle olacağız. Kendi içimizde hedeflerimiz var ama bunu dillendirmek istemiyoruz. Gaziantep FK'da olduğumuz için çok mutluyum, hocalarımız çok mutlu. Bence oyuncularımız da yönetimimiz de mutlu. Eğer bir hava yakalarsak, hep birlikte olursak, Allah izin verirse Gaziantep FK'yı istediğimiz yere getireceğimizi düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"İki oyuncunun transferini bitirme aşamasındayız, ondan sonra transferi kapatacağız"

Takımın son durumuyla ilgili de bilgi veren ve transfer çalışmalarına değinen Yılmaz, "Oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var ama Melih'in hemen ilk maçtan performansını hep beraber gördük. Diğer oyuncularımız hazır değillerdi şimdi biraz daha hazır olmaya çalışıyorlar. Hazır olmak kolay değil iki haftalık süreçte. Onları hazırlamaya çalışıyoruz. Allah izin verirse iki oyuncu daha aramıza katılacak. Hem kulübün mali şartlarını düşünüyoruz hem de kendi hedeflerimizi düşünüyoruz. Yönetimimiz ve başkanımız çok büyük emek sarf ediyor. Onları da düşünmek zorundayız. Gaziantepspor'a yakışan oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi iki oyuncuda yüzde 90 civarındayız. Bitti sayılır, ondan sonra da transferi kapatacağız. Ben değerli bir ekip olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kocaelispor maçından tek hedefimiz kazanmak"

40 yaşındaki teknik adam, Kocaelispor maçını kazanmak istediklerine vurgu yaparak, "Kocaelispor ligin önemli takımlarından biri, önemli ve büyük bir camia. Yıllardır hasret kaldıkları lige tekrar döndüler. Biraz kötü başladılar, o yüzden bizi sert, agresif bir maç bekliyor. Biz de ona göre önlemlerimizi aldık, çalışmalarımızı yaptık. Tek hedefimiz içeride kazanmak. Burada taraftarlara çok ihtiyacımız var. Hepimiz aynı gemideyiz, kazanmak istiyoruz. Karşımızda kimin olduğu, kiminle oynadığımız, içeride mi, dışarıda mı oynadığımızın çok büyük bir önemi yok. O yüzden Kocaeli maçını inşallah kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Selçuk İnan ile yakın arkadaş olmamız magazinel bir konu, kazanmak için her şeyi yapacağız"

Yakın arkadaşı Selçuk İnan ile rakip olması ve Gaziantep FK'yı iyi tanıması ile ilgili sorulara da cevap veren Yılmaz, "Selçuk İnan'ın bu takıma emekleri oldu. Burada iyi de bir iş çıkardığını düşünüyorum. O kendi camiası, ben de kendi camiam adına kazanmak için çalışacağız. Selçuk İnan'ın orada olması ve bizim çok yakın arkadaş olmamız bunlar magazinel işler. Takımı tanıyor olması belki kendisi için dezavantaj olabilir. Takımı tanıyor ama oyuncularımın performansını bilemez. Belki çok ekstra performans gösterecektir. Belki de o gün gününde olmayacaklar. Selçuk İnan'ın buraya emekleri olmuş, oyuncular üzerinde etki bırakmış değerli bir teknik direktör. Biz ve oyuncularım kazanmak için her şeyi yapacak" diye konuştu.

"Büyük takımlarla aradaki makasın kapanacağını düşünmüyorum"

Süper Lig'de büyük takımlar ile Anadolu takımları arasındaki farklar hakkında ise Burak Yılmaz, "Büyük takımlar ile Anadolu takımları arasındaki makasın kapanacağını düşünmüyorum. Burada herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yaklaşık üç yıldır iki takımlı bir lig oynanıyor. Bu da kaliteyi gittikçe düşürüyor. Böyle durumlarda oyuncuların yürekleri, kişilikleri, karakterleri devreye giriyor. Her ne kadar makas açılmış olsa da biz elimizden geleni yapıp mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP