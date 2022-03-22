Burak Demirboğa, Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenecek Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Demirboğa mücadele edecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek Burak Demirboğa, yarışma öncesi ilk resmi antrenmanını gerçekleştirdi.

Milli sporcu, kısa program performansını 24 Mart Perşembe günü sergileyecek.