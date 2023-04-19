Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bunu nasıl başardın Samet? Kimsenin olmadığı yere pas verdi, F.Bahçe'nin başını yaktı

Bunu nasıl başardın Samet? Kimsenin olmadığı yere pas verdi, F.Bahçe'nin başını yaktı

Spor Haberleri

Başakşehir-Fenerbahçe maçında Samet Akaydin inanılmaz bir hataya imza attı. 30. dakikada Samet'in hatasıyla geriye düşen Fenerbahçe'de Samet'in yaptığı hata taraftara saç baş yoldurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Danijel Aleksic'in 30. dakikada attığı golle maçta öne geçti.

Bunu nasıl başardın Samet? Kimsenin olmadığı yere pas verdi, Fenerbahçe'ye pahalıya patladıGörüntü: beIN Sports

İNANILMAZ HATA

Başakşehir'in golünü adeta Samet Akaydın hazırladı. Arkasına bakmadan kimsenin olmadığı noktaya pas atan Samet, topu Aleksic'e armağan etti.

Bunu nasıl başardın Samet? Kimsenin olmadığı yere pas verdi, Fenerbahçe'ye pahalıya patladı

KALECİYİ ÇALIMLAYIP ATTI

İkramı geri çevirmeyen Sırp futbolcu, öne çıkan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu.

Bunu nasıl başardın Samet? Kimsenin olmadığı yere pas verdi, Fenerbahçe'ye pahalıya patladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Samet Akaydın Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title