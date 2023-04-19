Bunu nasıl başardın Samet? Kimsenin olmadığı yere pas verdi, F.Bahçe'nin başını yaktı
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Başakşehir-Fenerbahçe maçında Samet Akaydin inanılmaz bir hataya imza attı. 30. dakikada Samet'in hatasıyla geriye düşen Fenerbahçe'de Samet'in yaptığı hata taraftara saç baş yoldurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Danijel Aleksic'in 30. dakikada attığı golle maçta öne geçti.
İNANILMAZ HATA
Başakşehir'in golünü adeta Samet Akaydın hazırladı. Arkasına bakmadan kimsenin olmadığı noktaya pas atan Samet, topu Aleksic'e armağan etti.
KALECİYİ ÇALIMLAYIP ATTI
İkramı geri çevirmeyen Sırp futbolcu, öne çıkan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu.