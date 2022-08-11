Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu ligde üst seviye bir mücadele var. Her rakibe bu mücadeleyi göstermemiz lazım. Bu mücadeleyi gösteremezseniz bu ligde istediğiniz hedefe ulaşamazsınız" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu ligde üst seviye bir mücadele var. Her rakibe bu mücadeleyi göstermemiz lazım. Bu mücadeleyi gösteremezseniz bu ligde istediğiniz hedefe ulaşamazsınız" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Taraftardan destek beklediklerini söyleyen Korkmaz, "Bir takım için olmazsa olmaz taraftardır. Bir hedefimiz var. O hedefe de taraftarsız ulaşamayız. İnşallah onlar da cumartesi günü stadyumu doldururlar" ifadelerini kullandı.