Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak

Bucaspor 1928, erteleme maçında yarın Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, erteleme maçında yarın Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip Bucaspor 1928, 34 puanla ligde 3. sırada yer alırken, ev sahibi Zonguldak Kömürspor ise 12 puanla 18. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı müsabakada Bucaspor 1928, zirveye yaklaşmayı hedeflerken, Zonguldak Kömürspor ise düşme hattından kurtulmak istiyor.

Bu zorlu mücadeleyi Kastamonu bölgesinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Çalışkan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Yüksel ile Volkan Esen yapacak.

Öte yandan Bucaspor 1928'de Sefa Yılmaz ve Erhan Çelenk'in, sakatlıklarından dolayı Zonguldak Kömürspor'a karşı forma giyemeyeceği öğrenildi. - İZMİR