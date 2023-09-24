Bucaspor 1928 ve Nazilli Belediyespor Taraftarları Arasında Kavga Çıktı

Bucaspor 1928 ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar birbirine girdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 5. hafta mücadelesinde Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor'u evinde konuk etti. Zorlu müsabakayı Bucaspor 1928 3-1 kazanırken karşılaşmaya taraftarların tribünde çıkardığı olay damga vurdu. Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bazı taraftarlar birbirine girdi ve büyüyen olayı güvenlik güçleri ayırmakta zorlandı. Daha sonra takviye ekibin olay yerine gitmesiyle kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. - İZMİR