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Bucaspor 1928, Son 3 Maçını Kazanarak Galibiyet Serisine İmza Attı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, Altınordu, Beyoğlu Yeniçarşıspor ve Ankara Demir'i mağlup ederek üst üste 3 galibiyet aldı. Bu sonuçlarla takım, liderin 8 puan gerisinde 3. sıraya yükseldi.

Bucaspor 1928, ligde oynadığı son 3 maçında Altınordu, Beyoğlu Yeniçarşıspor ve Ankara Demir müsabakalarını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve iddiasını devam ettiren Bucaspor 1928, son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başladı. Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberliğe imza atan İzmir ekibi, oynadığı son üç maçta da Altınordu, Beyoğlu Yeniçarşıspor ve Ankara Demir'i mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisine imza attı. Böylece puanını 51'e yükselten sarı-lacivertliler, bir maç eksiği bulunan lider Erokspor'un 8 puan arkasında yer alırken, ikinci sıradaki Van Spor FK'nın ise 2 puan gerisinde yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Bucaspor 1928, şampiyonluk parolasıyla çıktığı bu sezonda ilk olarak Van Spor FK'yı geçip daha sonra da liderlik hesapları yapmayı planlıyor. İzmir ekibi, gelecek hafta ligin son sırasındaki Bursaspor'u hatasız geçerek rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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