Üye Girişi
Haberler

Bucaspor 1928, lider Esenler Erokspor'u mağlup ederek zirve için umutlandı

Güncelleme:
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattındaki Bucaspor 1928, deplasmanda lider Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek zirve için umutlandı. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, takımını yürekten kutladı ve kalan haftalarda gereken mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirtti.

İZMİR, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattındaki Bucaspor 1928, deplasmanda lider Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek zirve için umutlandı. Ligde ilk hafta evinde Vanspor'a tek golle yenildikten sonra 14 maçtır bileği bükülmeyen, Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda oynaması gereken karşılaşma 20 Aralık'a ertelenen Bucaspor, 30 puana ulaştı. Sarı-lacivertliler liderliğini sürdüren rakibi Erokspor ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Takımımı yürekten kutluyorum. Zor deplasmandan 3 puanla ayrılıp gücümüzü gösterdik. Bir maçımız da eksik. Kalan haftalarda gereken mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bucaspor Esenler Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title