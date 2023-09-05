Bucaspor 1928 İlk İki Haftada Galibiyet Sevinci Yaşayamadı

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un ilk iki haftasında 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı ve galibiyet sevinci yaşayamadı.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Bucaspor 1928, ilk iki hafta itibariyle hayal kırıklığına uğradı. Takımın başına Ahmet Yıldırım'ı getirip, kadrosuna da Yasin Öztekin ve Mehmet Sak gibi tecrübeli isimleri katan sarı-lacivertliler, henüz galibiyetle tanışamadı. İzmir ekibi, ilk hafta konuk ettiği Van Spor'a mağlup olurken, ikinci haftada Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda berabere kaldı. Bucaspor 1928, topladığı 1 puanla ligde 12. sırada bulunuyor.

Öte yandan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ve ekibinin, 10 Eylül Pazar günü İzmir'de oynanacak Karacabey maçında mutlak galibiyet hedefledikleri ifade edildi. - İZMİR